Sensaciones y sentimientos

POR HUGO BORGNA



TÍTULOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Cuando se encara un trabajo de escritura surgen múltiples dudas: acerca del enfoque, el cierre y la dosificación en la presentación del mensaje -entre tantos otros- y esa problemática se da tanto en los talleres literarios, como en el arduo trabajo individual.

En todos los casos, existe la problemática del título. Para decirlo al modo de Les Luthiers, titular no es una cuestión menos preocupante: es más preocupante. Configura asimismo una dificultad mayor, ya que es la parte que, paradójicamente, ES el comienzo de un texto creativo (para decirlo más claro y más dramático, de todos los textos a elaborar), y la pregunta angustiante, palabra más o vocablo menos, suena casi siempre así: ¡No me sale el título!

Éste es el momento exacto, lectores, para entrar en tema. Como se ha dicho, los creadores de prosa o poesía no encuentran mayor dificultad en desarrollar los temas, pero el título es un desafío poderoso, el gigante que se planta ante la puerta con gesto hostil, porque si bien desarrollar una idea supone usar muchas palabras, el título obliga a la síntesis.

Veamos: el título es verdaderamente la parte más maleable y conceptualmente flexible de los textos; no es de existencia obligada y, si al autor del trabajo no lo convence ninguno, puede optar por ponerle un título provisorio (hasta tanto aparezca uno mejor.) O, definitivamente, no ponerlo.

Hay otras cuestiones más finas en cuanto hace a titular. Bien puede ser mediante una palabra neutra que no anticipe el final y solo sirva para identificar u, otra que refiera a partes concretas del texto. En este caso, si se quiere jugar con la ambigüedad, puede ser un vocablo clave para entender la resolución de trama (generalmente oculta), que adquiere su importancia aclaratoria solo en los últimos párrafos del trabajo.

Pero hay una tercera opción; suponiendo que se cuenta una conversación de varias personas en un lugar elegido al efecto (una plaza, por ejemplo), el título puede omitir el móvil de los personajes y ser, simple y directo “Conversación en la plaza”, con lo cual aporta un requisito de información, aporta al texto un dato certero y al mismo tiempo genera interés y misterio en el lector, incentivándolo a leer para que sepa de qué se trata.

La falta de título supone un inconveniente para que el autor pueda clasificar un trabajo: obviamente, al faltarle el nombre, se le va a hacer difícil cuando quiera releerlo o destinarlo para un eventual libro o conjunto de trabajos, o para hacerlo participar de un concurso. Si la idea es resistirse a poner títulos, por considerar que es un hecho corriente y convencional, bien puede señalarlo con un número o, como muchos, llamarlo por las primeras palabras del texto.

Lo cierto es que la identificación de un texto –especialmente en poesía- se hace necesaria, especialmente en libros donde sólo el sentido y la lógica indicarían cuándo empieza y finaliza el mensaje. Si se pretende que se note el corte entre un texto y otro, bien pueden ponerse como separadores pequeños signos gráficos entre una poesía y otro.

La libertad al momento de crear debe ser total, pero igual conviene ayudar al lector a encontrar el límite entre un texto desarrollado y el siguiente. De esa forma podrá también él cerrar cada mensaje y entrar con libre predisposición al siguiente.

Como dice, claramente y sin engaño, el título del presente material, hay títulos para cada gusto, necesidad y circunstancia.

Es una de las tantas formas de ejercer la libertad que tiene el acto de escribir. Que incluye, especialmente, la de enviar los trabajos que no convencen a la papelera de reciclaje.

Pero eso sí, cuidando de que no queden borrados definitivamente.