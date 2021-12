Otra exitosa Fiesta Nacional de la Cumbia

Miles de personas disfrutaron el pasado fin de semana de la 5ta. Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina, que se desarrolló los días 3, 4 y 5 de diciembre, y que tuvo a las impecables instalaciones del Hipódromo Las Flores como escenario, donde subieron los artistas consagrados por el público y las grandes revelaciones de la música tropical.

El evento, auspiciado por el gobierno de la provincia y organizado por la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (Ader), comenzó el viernes y en total reunió a más de 20 exponentes de una de las pasiones santafesinas: la cumbia. Coty Hernández, Mario Pereyra y Sergio Torres fueron los encargados del cierre de cada una de las tres jornadas, donde el público vibró al ritmo de la música tropical.

Con asistencia perfecta, el evento más esperado del año comenzó el viernes con los grupos elegidos por la gente a través de una votación en redes sociales. Actuaron La Banda de Leonel, Grupo Malta y Candela Vargas Tropical. Posteriormente, continuaron Gerardo y La Sonora, Grupo Trinidad y La Contra. Para el cierre, Juanjo Piedrabuena y Coty Hernández pusieron el broche de oro con una espectacular y emotiva puesta en escena.

En la segunda velada del sábado, subieron al escenario las prometedoras revelaciones de Adelina Me Gusta y Wendy Zanco. Luego, actuaron Los Tekilas, Diana Ríos, Hernán Narváez y Grupo Alegría, cuyos integrantes realizaron un emotivo homenaje a uno de sus impulsores: Osvaldo Raggio. La noche continuó con los éxitos de Grupo Cali. El cierre, alrededor de las 2 de la madrugada, estuvo a cargo de Mario Pereyra, en uno de los shows más recordados de los últimos años. Más de 8.500 personas corearon sus temas y disfrutaron de un show con “mucha bulla”, como él mismo lo definió.

La exitosa edición 2021 de la Fiesta llegó a su fin el domingo con otra convocante jornada donde participaron Los Libres, Ayelén Becker, La Tole Tole, Teorema, Chanchi y Los Auténticos, Marcos Castelló y Uriel Lozano. El esperado cierre lo tuvo como protagonista a Sergio Torres y un invitado especial: Darío Zanco. Juntos, repasaron los éxitos de Grupo Cali. El megaevento también se transmitió por diferentes señales de TV del interior santafesino y provincias vecinas.



Vacunación y movida solidaria

Cabe destacar que en el transcurso de la Fiesta hubo un puesto de vacunación en el predio, donde pudieron acercarse aquellos que aún no habían recibido ninguna dosis contra el coronavirus. Además, este año el gobierno de Santa Fe y la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (ADER) organizaron una movida solidaria que involucró a 20 instituciones y que consistió en cambiar un juguete o alimento no perecedero por una entrada para la Fiesta Nacional de la Cumbia.

Nicolás Cabó, presidente de ADER, dijo que fue una “oportunidad para el santafesino que no tuvo la posibilidad de comprar una entrada, de hacer este intercambio solidario”. También, expresó que este tipo de eventos “son motor para la economía de la ciudad y la región. La Fiesta tuvo un condimento extra: la cumbia, que es nuestra identidad cultural. Por eso, nos pareció importante ser parte de ella”, concluyó.