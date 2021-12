Gran concierto en homenaje a Ariel Ramírez

En el marco de la celebración del centenario del nacimiento del maestro santafesino Ariel Ramírez, este viernes a las 21:00, en el anfiteatro Juan de Garay de la capital provincial, se realizará un gran concierto en homenaje al músico.

En el concierto que está coproducido por el Ministerio de Cultura de la provincia y la Municipalidad de Santa Fe, se estrenará la obra inédita “Concierto Cuyano”.

El ministerio de Cultura de la provincia, en el marco del Año Ramírez -que se conmemora para homenajear al recordado maestro Ariel Ramírez al cumplirse 100 años de su natalicio-, llevó adelante una conferencia de prensa de la que participaron el ministro de Cultura de la provincia, Jorge Llonch, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Fe, Paulo Ricci; y el hijo del artista, Facundo Ramírez.

Durante la presentación, que se desarrolló en la Sala Ramírez de la Estación Belgrano, se anunció el Gran Concierto Homenaje al músico, compositor y pianista Ariel Ramírez.

En el marco de una serie de actividades el concierto tendrá como protagonistas a la Orquesta Sinfónica provincial y al Coro Municipal, junto a un grupo de artistas entre los que se destacan Jesús Galiussi, Emiliano Barón y la “Bruja” Salguero. La orquesta será dirigida por el director invitado Ezequiel Silberstein.

El ministro Llonch agradeció a Facundo Ramírez y su familia, en nombre del gobierno provincial, por su trabajo en el marco del homenaje, y señaló: “Tenemos que hacer más cosas para mostrar el gran legado que dejó el maestro Ariel Ramírez, por eso vamos a poner todo a disposición para que se pueda digitalizar y para que la obra inédita se pueda conocer”.

Asimismo, con respecto al concierto del viernes, el ministro indicó: “Al igual que con la Feria del Libro, es un orgullo para el ministerio poder trabajar en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación de la ciudad de Santa Fe; para nosotros, es un solo equipo, estamos contentísimos de poder haber hecho la Feria con mucho éxito, y también ahora este maravilloso concierto, en el que va a estar la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe y el concierto de Facundo”.

El titular de la cartera provincial, además, precisó que “esto es un comienzo, porque la majestuosa obra de Ariel se está mostrando en toda la provincia, el sábado 19 también vamos a hacer un concierto en el Monumento a la Bandera, en Rosario, y con coros del norte de la provincia, de Reconquista, Avellaneda, Villa Guillermina, Villa Ocampo, 50 coreutas y la voz principal de un amigo de Ariel, Zamba Quipildor, así que terminamos el año con una actividad del Maestro, que para nosotros es uno de los artista que trascienden las fronteras, no sólo de las provincias, sino del país”.

Por su parte, Ricci hizo referencia a que la sala donde se realizó el encuentro con los medios “es uno de los espacios que se abrieron y se inauguraron en el marco de este largo y fructífero Año Ramírez, un año que comenzó el 4 de septiembre de 2020, cuando anunciamos que íbamos a poner en marcha una muy nutrida agenda de homenajes, reconocimientos, programas y proyectos pedagógicos y educativos, para homenajear y celebrar los 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez”.

El secretario de Cultura indicó que el viernes “se van a interpretar dos de las más grandes, conocidas y memorables obras de Ariel –La Misa Criolla y Mujeres Argentinas–, pero fundamentalmente Facundo Ramírez, que es quien nos acompaña y va a estar trabajando toda esta semana en Santa Fe, con la Orquesta Sinfónica y con músicos santafesinos, va a estrenar el Concierto Cuyano, que es una obra inédita”.

A su turno, Facundo Ramírez se mostró “profundamente conmovido”, por lo que puntualizó: “Yo no sé si son conscientes de todo lo que han hecho por la memoria de mi viejo, porque no es frecuente”.

Por último, el artista agradeció el compromiso del gobierno provincial con la figura de su padre, reivindicó el valor transformador de la cultura como expresión de la identidad nacional.

La entrada es gratuita. Los pases se deben retirar en la boletería del Teatro Municipal (San Martín 2020), desde hoy hasta el viernes de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. Se entregarán hasta dos por persona.



Acerca de Ariel Ramírez:

Nació en Santa Fe el 4 de septiembre de 1921. Fue músico, pianista, concertista, compositor y director con un extenso trabajo musical. También, presidió SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música).

En sus comienzos recopiló melodías folclóricas en Jujuy y Tucumán. Entre los años 1950-1952 viajó a Europa, donde brindó conciertos de música argentina en universidades de Alemania, España, Inglaterra e Italia. Al frente de su Compañía de Folclore, fundada en 1955, actuó en diversos países de Europa. Perfeccionó sus estudios con Erwin Leuchter.

El mundo conoció su nombre por "La misa criolla”, una de sus obras más aclamadas y difundida mundialmente, que fue realizada en base al texto castellano redactado por la Comisión de las Iglesias de América Latina, después de que el Concilio Vaticano II dispusiera la realización de los oficios religiosos en el idioma de cada lugar abandonando el latín. Contó con el apoyo y colaboración del sacerdote Osvaldo Catena, asesor de Liturgia para América Latina, el sacerdote Jesús Gabriel Segade (director de la Cantoría de la Basílica del Socorro) y del sacerdote Alejandro Mayol.

"La Misa Criolla" consta de cinco partes de la liturgia común: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. La composición está basada en ritmos de origen folclórico argentino, como también ritmos bolivianos y peruanos. En su primera versión contó con las voces del grupo Los Fronterizos.

A lo largo de su carrera, Ramírez fue galardonado en 1985 con el Premio Konex de Platino como Compositor de Folclore (Música Popular) y con el Diploma al Mérito como Compositor de Folclore (Música Popular). En 1968 recibió el Premio a la Mejor Música por el film Martín Fierro (de Leopoldo Torre Nilsson), otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Ariel Ramírez falleció el 18 de febrero de 2010 a los 88 años.