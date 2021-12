Los últimos campeones de las inferiores

El fin de semana se disputó la última fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde quedaron consagrados los campeones que restaban. Ya habían festejado Atlético en sexta y novena, y Ferro en séptima (ambos campeones Absolutos porque también ganaron el Apertura), más Unión en novena especial. Se sumó Ferro en octava, que había ganado su partido el sábado a San Cristóbal y esperaba el resultado de Libertad con Ben Hur del domingo. Como fue victoria de los Lobitos ante los Tigres, festejaron los Bichitos Colorados. En quinta se dio finalmente una igualdad en puntos entre Peñarol y Atlético de Rafaela, que jugaron este lunes por la noche el desempate en Villa Rosas con triunfo para la V azulada 1 a 0.

Estos fueron los resultados de la última jornada:

Quinta división: Peñarol 2 (Nehuen Iñiguez y Gino Alessio) - Sp. Norte 2 (Ulises Vera y Santiago Leguizamón); Quilmes 0 - Unión 0; Libertad 0 - Ben Hur 1 (Dante Lovera); Independiente de San Cristóbal 2 (Josué Casaz y Mateo Medina) - Ferro 3 (Matías Villarroel, Lautaro Waiman y Agustín Torres); Atlético Rafaela 5 (Alejo Manna -2-, Alejo Macellari, Joaquín Vera y Mateo Flenche) - 9 de Julio 0.

Sexta división: Peñarol 4 (Brian Bork -3- y Enzo Waltier) - Sp. Norte 1 (Ian Ferreyra); Quilmes 2 (Federico Rodriguez y Natanael Díaz) - Unión 2 (Santiago Astudillo y Uriel Funes); Libertad 4 (Santiago Ricarte -2-, Joaquín Reynoso y Lautaro Carranza) - Ben Hur 0; Independiente 1 (Gastón Bulacio) - Ferro 2 (Santiago Gómez y Dylan Pérez); Atlético 4 (Misael Rodríguez -2-, Pedro Ojeda y Santino Stricker) - 9 de Julio 0.

Séptima división: Libertad 2 (Nahuel Gravembarter -2-) - Ben Hur 0 y Atlético 4 (Nicolás Dominino -3- y Francisco Gramaglia) - 9 de Julio 0.

Octava división: Peñarol 1 (Axel Beilis) - Sportivo Norte 0; Quilmes 1 (Lautaro Ceballos) - Unión 1 (Fernando Coronel); Libertad 0 - Ben Hur 2 (Nahuel Veren y Mateo Ojeda); Independiente 0 - Ferro 2 (Bruno Villarruel y Diego Villarreal); Atlético 3 (Valentino Gandín -2- y Gino Franzetti) - 9 de Julio 0.

Novena división: Peñarol 0 - Sp. Norte 1 (Maximiliano Riquelme); Quilmes 0 - Unión 8 (Stéfano Mezzadri -3-, Stéfano Casale -2-, Valentín Milanese -2- y Nahuel Cuello); Libertad 2 (Esteban Larrea y Nahuel Gudiño) - Ben Hur 2 (Faustino Ojeda y Enzo Clement); Independiente 1 (Rodolfo Aranda) - Ferro 1 (Axel Obatta) y Atlético 5 (Diego Maciel -2-, Benjamin Zanabria, Antonio Condrac y Octavio Gadler) - 9 de Julio 0.

Novena especial: Libertad 0 - Ben Hur 2 (Ignacio Wendeler y Bautista Scavino); Atlético 4 (Andrés Ruppen -3- y Alejo Gómez) - 9 de Julio 0.

Infantiles Categoría 2009: Sp. Norte 5 (Gerónimo García -2-, Brian Alvarez, Santiago Farías y Jesús Maine) - Peñarol 1 (Ramiro Contreras); Unión 1 (Fausto Andrés) - Quilmes 0; Ben Hur 2 (Martín Rivero e Ignacio Croatto) - Libertad 1 (Augusto Turco); Ferro 8 (Benjamin Jaqui -4-, Sebastián Castañeda, David Sandes, Catriel Rojas y Dylan Ponzetti) - Independiente 1 (Andrés Cheromey); 9 de Julio 1 (Alberto Boffelli) - Atlético Rafaela 0.

Infantiles Categoría 2010: Sp. Norte 0 - Peñarol 0; Ben Hur 0 - Libertad 1 (Bautista Biolatto); Ferro 4 (Fanchesco Cardozo -2-, Valentino Cront y Facundo Rostaño) - Independiente 1 (Lautaro Santillán); 9 de Julio 0 - Atlético 2 (Agustín Willener y Adriano Gandín).



FINALES ABSOLUTAS

Este miércoles feriado del 8 de diciembre, en el estadio Agustín Giuliani de Quilmes, se van a jugar cuatro partidos de Final de Absoluto, tres de inferiores y una de las infantiles puntables.

En horarios a confirmar: Final 2010 Atlético Rafaela vs. Unión (a las 17); Final novena especial Atlético Rafaela vs. Unión (a las 18); Final de quinta, Atlético Rafaela vs. Peñarol (a las 19) y Final de octava, Ferro vs. Ben Hur (a las 20).

Serán locales Atlético y Ferro; Unión, Ben Hur y Peñarol sus simpatizantes a tribuna visitante.