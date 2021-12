El merecido festejo del campeón Matías Audino

Los títulos, de cualquier nota o comentario periodístico, resumen, en apenas unas palabras, el contenido que se intenta desarrollar, con mayores detalles, en el cuerpo principal de un informe, aprovechando un espacio más generoso.

Esa definición es perfectamente aplicable en este caso, que intenta repasar en una suerte de cronología, lo sucedido a lo largo de una jornada donde abundaron las sorpresas desde que se apagó el primer semáforo en la noche del sábado, hasta que cayó la última bandera en la madrugada del domingo.

En primer lugar, es imprescindible que nos ubiquemos en tiempo y espacio, para después sí, ocuparnos de lo ocurrido en el "Premio Coronación" de la categoría Midgets del Litoral.

Esa competencia que se hizo esperar más de veintidós meses para que el Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - Copa "Forni Sport" pueda tener al campeón que no muchos vaticinaban, pero que terminó consagrándose con una absoluta legitimidad.

En un análisis preliminar, el nombre de Matías Audino figuraba, claramente, entre los postulantes de segunda línea, por una simple y elemental cuestión matemática. Nadie lo puede discutir, ni mucho menos desconocer.

Pero el piloto del auto número 10 estaba en el bolillero de una categoría que se distinguió a lo largo de buena parte de su historia, por ofrecer definiciones, en ciertos casos, alejadas de toda lógica. A esos antecedentes, claramente, debía aferrarse el piloto de Villa San José.

Con los mismos sueños llegaron al cierre de la temporada los otros pilotos que estaban habilitados a luchar por el título. Algunos, con mayores posibilidades, pero asumiendo la prudencia de no gastar a cuenta. Otros, haciendo cálculos, quizás demasiado optimistas, aunque sus opciones eran más limitadas.

Pero, en todos los casos, avalados por los números de una ciencia infalible, que siempre merece ser respetada. Y a ese axioma que dice: mientras hay vida, hay esperanza.

Entre los grandes favoritos, los primeros en resignar prematuramente sus aspiraciones fueron Ezequiel García y Hernán Filippi, tras protagonizar accidentes que los dejaron fuera de combate.

Después, fue el turno del hasta entonces campeón, Gonzalo Zbrun, quien no pudo acceder a la final para seguir exhibiendo su rótulo de gran favorito a revalidar la corona.

Ya en la instancia decisiva, que tuvo dos largadas, el protagonista del último infortunio de la noche entre los que soñaban con pintar el número 1, fue Federico Maletto.

Definitivamente, a esa altura, los cuatro mejor posicionados en la grilla pasaban a depender de su propia suerte. Era tan simple la ecuación, que cualquiera de ellos que pudiese ganar, automáticamente se quedaba con el trofeo mayor.

Son esas cuestiones reglamentarias a las que todos deben ajustarse y que en un puñado de minutos definiría nada menos que un campeonato, que por si hiciese falta otro condimento, sería el primero en el historial de cualquiera de ellos.

Las luces del escenario de la Asociación Midgets del Litoral, parecieron brillar más que nunca. El circuito "Juan F. B. Basso" lucía impecable y con un marco acorde a la trascendencia del espectáculo.

En la segunda largada, el auto número 10 volvió a brincar de una manera fantástica y salió despedido hacia una victoria inapelable, porque desde ese momento, el flamante campeón fue inalcanzable.

Una conducción sin fisuras y la concentración plena, resultaron suficientes para que Matías Audino imponga su ritmo y no pueda ser inquietado hasta que el paño ajedrezado oficialice su victoria... y su primer título en la categoría.

El mismo al que le apuntaron, con idénticas convicciones, Eugenio Mautino, Javier Penezone y Matías Franco, antes de apagarse las luces rojas por última vez en una noche que terminó con el cielo decorado por los fuegos de artificio.

Matías Audino es el nuevo campeón. El que se vistió con la camiseta de la selección argentina, que lució con orgullo la corona de laureles y que recibió todas las muestras de afecto de los integrantes del equipo que lidera uno de los grandes artesanos de nuestro deporte motor, Javier Imoberdorf.

¿Si fue merecido el título? ¡Por supuesto! Como lo hubiese sido para todos los los pilotos que accedieron a un Play Off que volvió a entregar una definición apasionante, como se lo merecía el Midgets del Litoral. VHF.