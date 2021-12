Santilli cuestionó la reelección indefinida

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Diego Santilli, el diputado electo por Juntos por el Cambio en Buenos Aires, cuestionó la reelección indefinida de los intendentes y consideró que "es algo que no le hace bien" a la Argentina.

El ex vicejefe de Gobierno porteño, que mañana jurará como diputado nacional bonaerense, apuntó a la idea de algunos dirigentes del Frente de Todos de cancelar la prohibición de la reelección indefinida que se impuso en 2016 durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal.

"La reelección indefinida es algo que no nos hace bien como sociedad", evaluó el legislador electo en declaraciones radiales.

El viernes, el Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados provincial un proyecto que busca dejar sin efecto el límite a las reelecciones para los jefes comunales.

Según los cálculos, en 2023 serán 87 intendentes de distintos partidos políticos los que no podrán presentarse como candidatos para reelegir por la prohibición que impuso la ley sancionada hace cinco años.

"Yo creo que hay que tener dos períodos. Me parece que la alternancia y el cambio, las nuevas caras, es lo que te puede permitir crecer", resaltó Santilli.

El diputado electo se expresó así luego de ser consultado sobre cuál era su opinión sobre la reelección de Mario Negri al frente del bloque de la Unión Cívica Radical.

"Es un tema de los bloques y tiene que ver con la mayoría también. Es una decisión de los bloques", sostuvo.