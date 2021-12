Empieza a jugarse una carta fuerte ante el FMI

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El grupo integrado por cinco funcionarios del gobierno nacional que viajó el sábado a Washington comenzará esta semana la dura tarea de acercar posiciones con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de, por lo menos, acordar los números gruesos de lo que será luego la Carta de Intención que deberá enviar la Argentina al organismo.

Por el Ministerio de Economía viajaron el viceministro, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi.

Además, estará Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Fondo, al tiempo que por el Banco Central negociarán Jorge Carrera y Germán Feldman.

La tarea que tendrán esta semana es lograr el consenso en alguno de los números principales de lo que sería un nuevo acuerdo, algo que puede resultar complicado en función de la agenda política que plantea el presidente Alberto Fernández.

Se espera que el 15 de diciembre se presente en el Congreso el promocionado Plan Plurianual, el cual depende de los consensos que se puedan alcanzar en estos días, cuando la elaboración del proyecto ingrese en el tiempo de las definiciones.

Según pudo saber NA, la idea del ministro de Economía, Martín Guzmán, es arrancar el programa en 2022 con un déficit fiscal del 3,5 por ciento del PBI, pero se espera que el organismo pida un 2 por ciento para el primer año.

La diferencia no es menor, ya que según reconoció recientemente el ministro Guzmán, el rojo primario de las cuentas públicas de este año va a concluir en 3,5 por ciento, lo cual indica que aspira a no hacer un ajuste de las cuentas en el transcurso del primer año.

Por otro lado, y tal como es tradicional en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el reclamo de los técnicos del organismo es reducir el déficit fiscal por vía de un recorte de la obra pública, algo que Guzmán, como lo expresó en reiteradas ocasiones, no tiene intenciones de cumplir.

En lo que está claro que habría un mayor entendimiento es en el tema de las tarifas públicas.

En ese sentido, analistas privados estiman que los subsidios a los servicios públicos ya se ubican en un nivel del 3,4% del PBI, y que de allí, al menos un punto, se podría obtener luego de un reordenamiento.

En cuanto al dólar, está casi determinado, ya que la Argentina no va a ir a un cierre de la brecha cambiaria, que se ubica en el 100% entre el oficial y el paralelo, de un solo salto.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anticipó durante la semana pasada ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) que no va a haber devaluación brusca porque en Argentina se produce generalmente un overshooting (sobre reacción) de los mercados cuando ello ocurre.

El FMI está dispuesto a aceptar un plan para ir reduciendo la brecha de manera gradual.

A esta altura de las circunstancias, es evidente que Argentina y el Fondo Monetario Internacional van a trabajar en un plan gradualista de ajuste de las cuentas.

El punto para ponerse de acuerdo es en cuánto tiempo el gobierno está dispuesto a terminar de acomodar las variables solicitadas por la entidad.

Lo que está más claro por el lado del Ministerio de Economía, es que tratará de patear pagos para el año 2026, mientras que el organismo aspira a empezar a cobrar en 2024.

El programa que se trata de negociar es de Facilidades Ampliadas, que duran el máximo de plazo permitido hasta el momento, que está fijado en 10 años.

Argentina tiene que repagar una deuda de 43.000 millones de dólares que quedaron colgados del fallido programa del ex presidente Mauricio Macri.

Por otro lado, el 18 de este mes, la Argentina tendría que abonar unos 1.900 millones de dólares de un vencimiento.

El gobierno, según trascendió, intentará también incluir ese pago en alguna forma de refinanciamiento en caso de lograr en estos días un principio de acuerdo, debido a que de otra forma debería enfrentar el compromiso con las ya escuálidas reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).