Informe sobre las ventas minoristas

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Las ventas minoristas pymes a precios constantes subieron 8,9 por ciento anual en noviembre, aunque cayeron 2,9 por ciento en la comparación mensual con respecto a octubre, según un informe difundido ayer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La CAME precisó además que en relación al mismo mes de 2019 crecieron 2,8 por ciento, por lo que recuperó los niveles de antes de la pandemia por coronavirus.

A su vez, el 64,2 por ciento de las pymes relevadas cree que sus ventas aumentarán en los próximos tres meses y el 9,6% de los empresarios planea incorporar nuevo personal.

Asimismo, noviembre fue bueno para el 53,7% de los comercios consultados, un porcentaje menor que en octubre, cuando el 57% señaló haber tenido un buen mes.

Según precisó la CAME, se destacaron las categorías Ropa y artículos deportivos y de recreación y Jugueterías y librerías, que, a pesar de registrar bajas mensuales por la estacionalidad del mes, en la comparación anual tuvieron aumentos importantes.

Frente a octubre 2021 bajaron 2,9 por ciento, con caídas en los 11 rubros relevados. Las mayores bajas se dieron en Ropa y artículos deportivos y de recreación (-9,3%), Calzado y marroquinería (-4,8%) y Perfumería y Cosmética (-4,3%). Se trata de tres rubros que suelen tener una muy buena performance en octubre, por el Día de la Madre.

En cambio, frente a noviembre de 2020, crecieron 8,9 por ciento, con seis rubros en alza y cinco en baja. Las mayores subas se dieron en Jugueterías y librerías (+91%) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+79,4%). La mayor baja fue en Neumáticos y repuestos de autos y motos (-12,4%).

Frente a noviembre de 2019 (variación bianual), subieron 2,8 por ciento, aunque con siete rubros en baja y cuatro alza. La mayor suba fue en Ropa y artículos deportivos y de recreación (+72,0%), un rubro que cada vez tiene mayor demanda por el auge de actividades como el running o el incremento en el uso de la bicicleta.

En los 11 meses del año las ventas acumulan un alza de 12,7% frente a iguales meses de 2020, aunque se mantienen 8,5% debajo de los mismos meses de 2019.

Alimentos y Bebidas: las ventas en noviembre tuvieron un baja de 3,2% anual y de 1,1% mensual (medidas a precios constantes). En el acumulado del año la venta de ese rubro se ubica 0,8% abajo de los mismos meses de 2020 y 4,7% por debajo de 2019.

Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las ventas en los comercios pymes cayeron 13,2% anual y 2,8% mensual. En el acumulado del año descendieron 13,2% frente a 2020 y 17,6% frente a 2019.

Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas crecieron 8,4% anual (siempre a precios constantes) y cayeron 2,2% mensual. En el acumulado del año están 27% arriba de enero-noviembre de 2020, aunque todavía 14,4% debajo de 2019.

Ropa y artículos deportivos y de recreación: las ventas crecieron 79,4% anual a precios constantes, aunque cayeron 9,3% en la comparación mensual. En el acumulado del año están 26,9% arriba de enero-noviembre de 2020, y 8.9% por encima de 2019. Es el único rubro que se recuperó frente a 2019.

Jugueterías y artículos de librería: las ventas crecieron 91% anual a precios constantes, y cayeron 0,4% en la comparación mensual.