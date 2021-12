Ómicron: las vacunas van a funcionar, según la OMS

GINEBRA, Suiza, 6 (EFE). - Mientras los expertos trabajan para comprender mejor la nueva variante Ómicron del coronavirus, la doctora María Van Kerkhove, epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que "no hay indicación que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar para combatirla, aunque se reduzca su eficacia".

En rueda de prensa, tras la Asamblea Mundial de la Salud, la funcionaria pidió a la gente que se vacune "tan pronto como pueda".

"Es absolutamente necesario que te vacunes, porque la posibilidad de tener una enfermedad grave y morir es significativamente menor que si no estás vacunado", expresó.

Van Kerkhove puntualizó que nos encontramos en "los primeros momentos en términos de comprender lo que supone esta variante".

"No tenemos aún toda la información de si es más transmisible. En cuanto a la severidad, hemos visto reportes de casos que van desde leves a graves", precisó la especialista.

Además, solicitó "prudencia" a la hora de juzgar precipitadamente cuáles van a ser las implicaciones de la variante. "Es posible que el virus pueda convertirse en más transmisible que Delta, pero aún no sabemos la severidad. Todas las medidas que se están tomando para Delta tienen que fortalecerse para Ómicron hasta que tengamos más información sobre la nueva variante", insistió.

Por su parte, la doctora Soumya Swaminathan, científica jefa de la OMS, se ha posicionado en la misma línea que Van Kerkhove: "Pensamos que las vacunas seguirán protegiendo contra la enfermedad grave, como han hecho con otras variantes, pero tenemos que estudiar si pierden algo de efectividad".

Respecto de cuándo surgió esta variante, debido a la aparición de casos en Países Bajos antes de su notificación oficial por parte de Sudáfrica y Botsuana, se reconoció que "ahora mismo no se puede establecer", según Van Kerkhove.

"La línea temporal de cuándo surgió Ómicron puede cambiar porque se está haciendo más secuenciación y hay muchos test pendientes del mes de noviembre. Todavía no tenemos la foto completa. Requerirá algún tiempo determinar desde cuándo está circulando", completó la epidemióloga.