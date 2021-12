Una sociedad más inclusiva

Indudablemente la humanidad transita una época compleja en la que se advierten múltiples manifestaciones y problemáticas. La pandemia del Covid quizás se haya convertido en un desafío coyuntural que alarma por su costo en vidas, pero la ciencia y los gobiernos a través de los sistemas de salud se han ocupado para enfrentar el desafío, que es inmenso pero es posible neutralizarlo con un poco más de tiempo. La aparición de nuevas cepas es un llamado de atención para quienes creían que ya se superaba la dificultad. Aún falta esfuerzo y dedicación para reducir a este adversario invisible pero feroz. Y el interrogante que queda flotando gira en torno a qué otra pandemia espera su lugar para irrumpir en la superficie. La otra gran batalla que es necesario dar tiene que ver con el cambio climático, en un escenario que también es el mundo y ante un enemigo muy poderoso: la propia humanidad.Mientras esos inconmensurables retos están ahí como una amenaza que oscurece el destino de la humanidad, hay otros asuntos a los que es necesario prestar atención. La pobreza, el hambre, las migraciones de desplazados en América, Asia y África ofrecen postales dolorosas sobre los temas a resolver. La violencia de género y los femicidios se inscribe en esta columna, sin que se hayan alcanzado aún los resultados esperados más allá de los avances registrados. Y un escalón más abajo se encuentra el reconocimiento de derechos a sectores o minorías de la población en lo que pueden considerarse deudas históricas de alta sensibilidad social.En este caso, se ubica entre otros tantos tópicos el tema de la discapacidad. Un informe del Banco Mundial publicado hace dos días señala que aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe en la actualidad. Abarcan una población muy heterogénea, pero comparten una historia común de invisibilidad y exclusión. Lo más fuerte detrás de esta exclusión, es que está tan enraizada en nuestras instituciones y en nuestra vida diaria, que se ha vuelto invisible advierte el nuevo reporte regional “Inclusión de Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe: Un Camino para el Desarrollo Sostenible”. El documento hace un llamado a los gobiernos, a los parlamentarios, a los maestros, a los empleadores, y a cada persona en toda la región a romper barreras para no dejar atrás a esas 85 millones de personas con discapacidad.El trabajo afirma que, como en otras formas de exclusión, las brechas comienzan con la educación: un 15% de los niños con discapacidad entre 6 y 12 años están fuera de la escuela. Muchos de los que asisten al salón de clases van a escuelas especializadas, segregadas del resto. Algunos se quedan en casa porque el estigma asociado a la discapacidad despierta el temor de los padres a que los discriminen o porque simplemente creen que no podrán aprender. En México, por ejemplo, alrededor de 4 de cada 10 personas con discapacidad (de 15 años o más) reportaron que nunca fueron a la escuela porque sus padres no lo consideraron necesario. Así comienza, desde la infancia un mundo paralelo en donde los niños con discapacidad comienzan una vida invisible.A medida que pasan los años, es poco probable que los estudiantes con discapacidad estén en el liceo y la universidad, pues aquéllos que sí entraron a la escuela, la abandonaron en algún momento. Al comparar hogares en condiciones socioeconómicas similares, los niños con discapacidad son 21% menos propensos a terminar la escuela primaria, 23 % secundaria y 9 % la universidad.En este marco, es poco probable encontrar a trabajadores con discapacidad en la oficina, en la fábrica, en el comercio o en una dependencia gubernamental. Es ahora cuando hay que sumar esfuerzos para romper estas barreras para salir más fuertes, más resilientes y más inclusivos de esta crisis económica y social asociada a la pandemia.