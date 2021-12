Una semana movidita en el Concejo

En la mañana de este lunes los concejales seguirán con el estudio en Comisión del proyecto de la norma que actualizará los tributos municipales en 2022 y mañana, si no lo tiene hoy, tendrá despacho. La solicitud del oficialismo consiste en un incremento del 27% para el primer semestre del 2022, dividido en un 15 % para enero, febrero y marzo y un 12% en los otros tres meses hasta llegar a Julio. Si bien el pedido de aumento del Departamento Ejecutivo se basa en la aplicación de la fórmula polinómica que se toma como referencia para la actualización de gravámenes (aprobada por el mismo Concejo), la oposición aprobará un porcentaje que estará un poco por debajo de ese valor dejando de la lado la “polinómica” y aplicará un criterio “político”. "Haremos una contrapropuesta que todavía no la tenemos cerrada”, reveló un referente de Juntos por el Cambio a La Opinión.

Asimismo, la ordenanza sobre Código Urbano, que sorpresivamente fue “bajada” del orden del día en la última sesión ordinaria, para no prolongar más la extenuante sesión del pasado jueves (iban 5 horas de debate), estará en el temario de la comisión de hoy, pero tendrá despacho sin ser revisada.

A las 11, los concejales recientemente electos: Martín Racca y Valeria Soltermam, ambos del PJ, y Ceferino Mondino (PRO en Juntos por el Cambio), más Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy (radicales de Juntos por el Cambio) que renovaron sus bancas estarán en la capital provincial para recibir de la Secretaría Electoral Nacional y la Secretaría Electoral Provincial los diplomas que los embisten como tales. El acto se realizará en el “Auditorio del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional”, ubicado en el sur de la ciudad de Santa Fe.

A su vez, se definió que el acto de asunción de los nuevos ediles de la ciudad se llevará a cabo el próximo viernes 10 de diciembre -tal como había anticipado este Diario- a las 18, en la sala de sesiones, un horario que llamó mucho la atención por lo inusual que resulta para la actividad cotidiana del Concejo.

Vale recordar que dejarán el Cuerpo los ediles Marta Pascual y Raúl Bonino, pertenecientes al macrismo, y el peronista Jorge Muriel.

Cuando se consume el recambio, la nueva constitución de la instancia legislativa local determinará que Juntos por el Cambio mantendrá la primera minoría con 5 legisladores (siguen en sus bancas Miguel Destéfanis y Germán Bottero), la segunda corresponderá al Frente de Todos, con 4 (ya están Brenda Vimo y Juan Senn), y el restante será del Frente Progresista (Lisandro Mársico, de la Democracia Progresista, con mandato hasta el 2023). Si bien la oposición conserva la mayoría simple, no es menor el dato que perderá la “absoluta” (7 votos), que le permitía, entre otras cosas, rechazar un veto parcial o total del Ejecutivo a una ordenanza aprobada.



DANZA DE NOMBRES

La otra cuestión que sobrevuela por estas horas, no solo el ámbito legislativo, sino también el 5to. piso del Palacio municipal, nivel neurálgico del Ejecutivo rafaelino es qué pasará con la Subsecretaría de Salud, cargo que hasta el jueves ocupará Martín Racca, pero dejará vacante al día siguiente para convertirse en concejal.

El médico, que hasta antes de la pandemia no tenía proyección política, fue uno de los que cumplió un rol destacado en la gestión de la emergencia sanitaria, su nombre se hizo conocido en la ciudad y se instaló como serio candidato a una concejalía y la consiguió de la mano del oficialismo.

Será una baja sensible en el gabinete, si se tiene en cuenta que el Covid todavía está dando vueltas y el dilema es quién lo reemplazará. Todas las fuentes consultadas dicen desconocer al futuro sucesor y el abanico de profesionales en danza llega a la media docena, pero nada se filtró por ahora. Sólo la responsable del área, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, deslizó que la prioridad era cubrir la vacante con alguien que ya trabaja en el equipo.

Será el primero en dejar el gabinete del intendente Luis Castellano, pero versiones muy fuertes hablan de que no será el único y que otros funcionarios dejarán sus cargos para oxigenar la gestión y darle un nuevo impulso a la gestión. Cambios que el Intendente anunciaría cerca de fin de año.



PROSECRETARIA EN DISPUTA

La elección de autoridades del Cuerpo para los próximos dos años no tendrá sorpresas, esto es la continuidad de Bottero en la Presidencia, de Brenda Vimo, en la Vicepresidencia 1° y de Lisandro Mársico, como Vice 2°. En la Secretaría también es número puesto Franco Bertolín y todas las miradas están centradas en la Pro Secretaría, que hasta el 10 de diciembre ocupará Laura Monzón, pero al no tener respaldo político (participó en las PASO de Juntos por el Cambio en una lista que enfrentó a la vencedora) se alejará del cargo y su reemplazante es motivo de charlas y negociaciones dentro de Cambiemos, que tiene los votos para quedarse nuevamente con ese cargo. El lugar también es pretendido por el Justicialismo, que dos años atrás también lo reclamó, pero no lo consiguió y acusó a los "amarillos" de "ir por todo" y quedárselo. Y según parece la historia se repetirá.



NO HABRÁ VETO TOTAL

La aprobación de la ordenanza que modifica el límite agronómico para la aplicación de productos fitosanitarios no quita el tema de la agenda pública. “Ayer (por el sábado) hablé con el Intendente, y también lo había hecho con Germán Bottero, y lo que puedo decir es que está el fiscal (municipal) estudiando lo aprobado porque aparentemente hay algunos puntos que no serían de sencilla aplicación como por ejemplo que no se respetaría el principio de “no regresión” (Derecho Ambiental). Pero quiero dejar en claro que no está en el espíritu de Castellano vetar la ordenanza completa sino aquello que tal vez pueda traer alguna cuestión jurídica que pueda ocasionar un perjuicio al Municipio. Reitero, está firme la decisión de reglamentarla, habrá que ver en qué plazo se lo hace, y todo lo va a charlar el Intendente con el Presidente del Concejo. Entiendo que va a ir por ahí la cosa”, aseguró ayer en Radio Rafaela el concejal Jorge Muriel.