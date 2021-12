Acueducto: “Es una obra trascendental para el presente y el futuro de la ciudad”

El intendente, Luis Castellano, participó de una recorrida por la obra del acueducto que en la actualidad avanza sobre el barrio El Bosque, con el objetivo de supervisar los procesos establecidos, los tiempos de los mismos, y para conversar con autoridades vecinales y con trabajadores del equipo a cargo de la obra. El jefe del distrito Rafaela de Aguas Santafesinas, Luis Ambort; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande; la titular del barrio El Bosque, Magalí Oggero, y trabajadores del equipo de inspección de obras y de la empresa adjudicataria se sumaron a la actividad.

En la tarde del lunes 25 de octubre, en el Parque Educativo Municipal “Norberto Besaccia”, el gobernador Omar Perotti presidió el acto donde se pudo presenciar el ingreso de las cañerías del acueducto a Rafaela. Poco más de un mes después, los procesos siguen su curso.

“El acueducto llegando a Rafaela representa años de historia y de lucha para poder tenerlo, de un sinnúmero de dirigentes políticos e institucionales de la ciudad que nos hemos cansado de hacer viajes, reclamos, de participar de asambleas de ASSA en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela, de vecinos que han acompañado ese reclamo. Veranos y veranos con baja presión, con gente que llegaba a sus domicilios y no tenía agua, y que todavía lo está padeciendo porque aún la presión no está como corresponde”; aseguró Castellano.

“Hoy, tenerlo acá, que haya llegado a la ciudad, si bien todavía faltan 6 o 7 meses de trabajo para su puesta en régimen, empieza a levantarle la barrera a la posibilidad de tener agua. Estamos hablando de agua potable en cantidad y calidad como nos merecemos”.

“Es una obra trascendental para el presente y el futuro de la ciudad y la podemos tener después de tantos años porque hay un Gobernador que ha respondido por la ciudad, que conocía el reclamo, que lo conocía porque fue parte de los dirigentes que la reclamaron y hoy le da a Rafaela esta obra trascendental", concluyó el primer mandatario local.

"El año que viene no nos vamos a acordar más de la falta de presión y calidad de agua"

El jefe del distrito Rafaela de Aguas Santafesinas, Luis Ambort, se hizo presente recalcando: “Hoy estamos prácticamente en el lugar donde ingresa el agua a la ciudad, en el punto donde ingresa el agua a la cisterna y de acá se va distribuir en los distintos barrios. La obra está avanzando a buen ritmo. Está llegando el equipamiento, las bombas; es decir, que los plazos son los que uno iba estableciendo de antemano. Por supuesto que puede haber imprevistos, pero se ve un buen ritmo de obra. Esto viene a solucionar un problema de la ciudad desde hace muchos años. Recordemos que el acueducto con el que hoy nos alimentamos es del año 1970, y esto sin dudas ha sido un desafío, casi diría, personal del Gobernador de la provincia para poder poner en marcha nuevamente esta obra y poder finalizarla en el menor tiempo posible. Seguramente el año que viene no nos vamos a acordar más y ojalá así sea, de la falta de presión y calidad de agua”.



Por su parte, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, resaltó, en primer lugar, la celeridad que tuvo la obra en los últimos dos años: “Es una obra que no solo va a beneficiar a nuestra ciudad, sino también a toda la región, con una inversión de más de 14.000 millones de pesos, más de 130 kilómetros de cañerías, una planta potabilizadora, cinco estaciones de bombeo, fundamental para el desarrollo y crecimiento”.



EL AGUA ES UN

DERECHO ESENCIAL

Magalí Oggero, presidenta vecinal del barrio El Bosque, expresó: “Nosotros, los vecinos de estos barrios, somos testigos privilegiados de esta obra que hace muchísimos años se estaba esperando. El agua es un derecho esencial para todas las personas”.

“Respecto a la obra en sí, tenemos que reconocer la calidad con la que trabajó la empresa adjudicataria. La comunicación con los vecinos fue excelente. Los plazos fueron respetados y ahora restan detalles mínimos de terminación. Pero estamos todos muy contentos no solo por nuestro barrio, sino por la ciudad en general”; cerró Magalí Oggero.

Finalmente, Javier Grande, Presidente de la Federación de Entidades Vecinales, valoró: “Que esté en estos momentos culminándose, es una enorme alegría y una esperanza porque ya estamos viendo la luz al final del túnel para la inauguración de esta obra.”



LO QUE RESTA POR HACER

En el último mes del año restará colocar el equipamiento pesado, bombas, motores que por lo general se fabrican fuera del país. Dicho equipamiento ya comenzó a llegar y lo seguirá haciendo en diciembre y enero. Apenas arriben a Rafaela, se van a colocar, para luego, en marzo o abril, comenzar con las primeras pruebas.

Después vendrá un período de la confiabilización del sistema. Es un sistema complejo porque tiene un punto de inicio (Desvío Arijón) y final (Rafaela). Sin embargo, al haber varias localidades intermedias, su funcionamiento irá mejorando día a día.