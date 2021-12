El Ejecutivo definió que avenida Italia sea de una sola mano desde enero

Mientras que desde este lunes por la noche, la Municipalidad iniciará las tareas de señalización de cruces peatonales en avenida Italia, desde Brasil hasta Gabriel Maggi y demarcará con pintura termoplástica todas las esquinas del tramo indicado, se prepara el Decreto que determinará que en ese sector la avenida pasará a tener un único sentido desde enero de 2022.

La semana pasada, el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Marcelo Lombardo, se contactó con frentistas y comerciantes para informarles que el Ejecutivo finalmente a través de un Decreto definirá que dicha avenida en ese tramo que va de Brasil hasta Gabriel Maggi- sea de una sola mano. Además, el martes 30 en el informe de gestión que se brindó en el Concejo Municipal, ante las consultas por este tema, el funcionario respondió que se iban a iniciar junto con la Universidad, mediciones que permitan obtener datos concretos a la hora de tomar una decisión a largo plazo.

“La intervención de avenida Italia es una intervención de la que se viene hablando desde hace más de 10 años y siempre se contempló una serie de obras para poder concretar dicha transformación. Esas obras previas se fueron haciendo con el correr del tiempo, como por ejemplo la pavimentación de Gabriel Maggi, donde se avanzó también con la pavimentación de avenida Italia, desde G. Maggi hacia el norte. Además, se pavimentaron varias cuadras de barrio Italia y finalmente se pavimentó Joaquín V. González que es una calle que siempre se la consideró para hacer el par vial con avenida Italia”, explicó Lombardo.

El funcionario contó que “todo lo descripto implicaba una inversión importante para el Estado, porque de una de las manos no hay vecinos. El barrio Italia tiene algunas características especiales que dificultan el tránsito, ya que está enmarcado por las dos vías del ferrocarril, con lo cual tiene muchas dificultades de continuidad de calles. Las calles que van perpendiculares a avenida Italia, generalmente ninguna tiene continuidad, chocan contra la vía por lo cual han tenido doble sentido; ese doble sentido genera que al momento de ingresar a la avenida, esta sea más peligrosa aún”.



DISTINTAS INSTANCIAS

CON IDAS Y VUELTAS

“La intervención de inicio, preveía la circulación en una sola mano formando el par vial con Joaquín V. González; cuando se empezó la obra hubo una protesta de los comerciantes del sector (hace un año atrás aproximadamente), y en ese momento teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y sobre todo teniendo en cuenta que había restricciones de circulación y que obviamente eso golpeaba a los comercios, se decidió analizar la posibilidad de mantener la doble mano”, relató Lombardo.

El secretario de Gobierno y Participación Ciudadana señaló que “la obra civil en sí incluye la prohibición de estacionamiento sobre el lado este de la arteria, por otro lado generar las dársenas sobre el lado oeste donde se prevé el estacionamiento de los vehículos. Esas dársenas se lograban haciendo un ensanchamiento de las ochavas, ese ensanchamiento de las ochavas además de delimitar las dársenas generaba un acortamiento de los cruces peatonales, que era otro de los reclamos históricos de los vecinos. Esta es una avenida no solo peligrosa para quien circula con vehículos sino para los peatones”.

“Con el crecimiento de la ochava se perseguían tres objetivos: el acortamiento de los cruces peatonales, la demarcación física del estacionamiento y generar un ingreso por las calles perpendiculares hacia la avenida de manera más lenta. Por otro lado quedaban sincerados dos carriles de circulación, que se preveían para una sola dirección y con posibilidad de que los vehículos que circulen tengan algún sobrepaso. Cuando surgió la protesta de los comerciantes, lo que se vio es la alternativa de cada uno de estos carriles destinarlos uno para una mano y el otro para la otra, en una zona de circulación lenta y tratando de ordenar el desorden habitual que tenía y tiene la avenida donde se circula haciendo zig zag y las motos sinceramente ocasionan algunos inconvenientes”, precisó el funcionario municipal.



DOS IDEAS DIFERENTES PARA

INTERVENIR AV. ITALIA

Marcelo Lombardo especificó que “cuando se avanzó con la obra y teniendo en cuenta que el movimiento ya es normal y habitual, al igual que el movimiento comercial, quedó nuevamente a la vista la peligrosidad de la avenida. En ese contexto surgieron dos posturas, la de los vecinos de barrio Italia que solicitaban mano única y la de los comerciantes del sector que nos pedían la doble mano. Nosotros mantuvimos reuniones con ambos grupos, primero de manera particular con cada uno de los sectores y después propusimos mantener reuniones en conjunto, tratando de ver si podíamos encontrar algunos ejes de consenso que nos permitan avanzar. Lamentablemente eso se hizo imposible porque cada uno mantenía su postura no cediendo en nada”.



FINALMENTE SE

TOMÓ LA DECISIÓN

El secretario dijo que el “último lunes hubo un nuevo encuentro con los equipos técnicos, donde se decidió avanzar, entendiendo que así debía ser, con una decisión que fue orientada respecto a los que se preveía en un inicio. De todas maneras y escuchando reclamos de los comerciantes también, lo que se ha propuesto es un período de prueba de tres meses que empezaría en enero, con la determinación de que avenida Italia sea de una sola mano desde norte a sur. Lo planteamos a principio del 2022 porque hay algunos trámites administrativos que hacer, como lo es el decreto para especificar el cambio de dirección”.

Lombardo precisó que esto se va a hacer por tres meses, tiempo en que la UTN va a llevar adelante un estudio, midiendo el impacto real no solo de avenida Italia sino de la circulación de todo el barrio, para poder poner en análisis y determinación, si se sigue con la decisión de una sola mano o si se modifica. También el funcionario aclaró que si se necesita más tiempo para esta evaluación se va a extender ese proceso, para poder estar más seguros, teniendo en cuenta que en marzo vuelven los chicos a la escuela y ese es uno de los momentos más críticos con el ingreso y egreso de los alumnos a la escuela Lisandro de Latorre.