Dificultades en el tránsito demandan  replanteos rápidos para evitar accidentes

Si bien los inconvenientes no son nuevos y hasta el momento no hubo que lamentar hechos desgraciados, se deberían adoptar, con premura, medidas para un mejor ordenamiento que evite cualquier tipo de siniestro vial y su consiguiente riesgo para la integridad física de las personas.

La avenida Santa Fe, con la intervención que comprende el tramo desde la Jefatura policial hasta el Parque Balneario, presenta un obstáculo. Vaya paradoja que la obra que busca mejorar la seguridad vial lo primero que deja en evidencia es una mayor inseguridad para todos los usuarios del sistema. Es que la cartelería colocada reduce frente al Automóvil Club el ancho de calzada para circular y un poco más adelante entre las calles Intendente Giménez y Zeballos se inició la construcción de sendas peatonales desde la vereda sur. Y por eso se colocaron carteles que afectan sustancialmente la mano que va de oeste a este, que para a avanzar deben invadir el carril contrario, lo que ha generado quejas en redes sociales. "Cuando los autos salen del semáforo de Urquiza hacia el oeste vienen en doble fila, por tanto cuando llegan a Zeballos no hay forma de que quienes circulan en sentido contrario puedan avanzar. Y ahí se arma un verdadero caos", publicó un vecino. "No hay suficiente cartelería ni inspectores para advertir sobre la peligrosidad de la situación", agregó otro en los comentarios.

Vale recordar que sobre el final del pasado año, el Departamento Ejecutivo local anunció que llevaría adelante en avenida Italia mejoras en infraestructura, seguridad, iluminación y un ordenamiento de tránsito que le daría un sentido único de circulación (hacia el norte), pero esto último no fue bien recibido por comerciantes y vecinos, quienes desde un primer momento manifestaron su oposición al paso a una sola mano porque, en el primero de los casos, los haría perder clientes, y, en el segundo, por la desvalorización que tendrían sus propiedades por la pérdida de jerarquía que sufrirá la arteria.

La queja llevó a dar marcha atrás con la decisión, se volvió al doble sentido de circulación y fue allí cuando comenzaron los problemas en el tránsito debido a que ya se habían construidos en las esquinas dársenas que avanzan sobre el pavimento para establecer una bicisenda y le “comieron” una franja considerable al ancho de las calle. De esta manera, se acortaron los carriles y con ello la distancia de separación entre los autos que van y los que vienen, distancia que es aún menor cuando se trata de vehículos de mayor porte. La otra situación riesgosa que se observa es que al no haber espacio para el sobrepaso dentro del mismo carril, para realizarlo, hay que cruzarse al contrario con todo el peligro que implica encontrarse con un vehículo que viene de frente.

Más allá que desde el gobierno municipal hay plena convicción en llevar adelante la modificación, algo que ocurrirá, se asegura, más temprano que tarde, no se debería dejar pasar el tiempo sino que lo aconsejable es encontrar una solución cuanto antes a este problema para evitar situaciones no deseadas.

En cuanto a la remodelación del cantero central en la primera cuadra de avenida Santa Fe los riesgos de accidentes con consecuencias graves son mucho menores, pero los vehículos transitan muy “apretados” como consecuencia de que los chapones que rodean el perímetro del cantero sobresalen hacia los costados del cordón casi un metro. A su vez, y por la misma causa se producen cuellos de botella en los momentos de mayor concentración de rodados. Otra circunstancia adversa que se verifica en el lugar es que la altura de esta pared metálica instalada impide totalmente la visión hacia el norte cuando se va llegando a la esquina de Alvear-Saavedra y no se advierte si viene un rodado. El fastidio también lo experimentan los peatones a la hora de cruzar la calle, aunque en los horario pico hay guardas municipales que organizan el movimiento.

Bulevar Roca también registra una "zona de obstáculos" pero a partir de la realización de una obra de Aguas Santafesinas que también, con la cartelería, avanza sobre la calzada en la que circulan los autos, a veces a una velocidad por encima de la permitida. Por momentos aumenta el peligro en especial para motociclistas que quedan más expuestos.

Habrá que ir pensando en cómo resolver este entuerto lo más pronto posible porque se irá agravando a medida que se acerquen las fiestas de fin de año y el microcentro de la ciudad se convierta en un hervidero de gente, autos, camionetas, utilitarios y motos, aunque tal vez no se llegue a un extremo si la obra se concluye dentro del plazo que estaba prevista (45 días de trabajo). De lo contrario, todo se puede complicar aún más.