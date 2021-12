Comenzó el rodaje de "Cuando la miro"

Julio Chávez prepara su ópera prima, "Cuando la miro", película que ya comenzó sus grabaciones y que cuenta con la actuación principal de Marilú Marini ("Los sonámbulos" y "Las mujeres llegan tarde").

El rodaje tiene previsto extenderse durante cuatro semanas, filmando en distintas locaciones de Capital Federal. Así lo anunció Rimas Producciones, encabezada por Florencia Masri, Ricky Pashkus, Alejandro Zaga Masri, con HSVG producciones, sobre el debut como realizador del reconocido actor y dramaturgo que viene de estrenar la segunda temporada de "El Tigre Verón", quien además protagonizará el filme, que cuenta con guión de su autoría, en conjunto con Camila Mansilla.

"Cuando la miro" desarrolla el vínculo entre un hijo y su madre, relación que se afianzará cuando él se embarque en la misión de mirarla como no lo había hecho antes.

Javier es un artista plástico, "que pasa sus días sin sobresaltos. Un día emprendió un extraño proyecto: filmar a su madre. Javier no es cineasta e improvisa esta tarea. Sin embargo, sus ojos de artista e hijo necesitan mirarla y registrarla. Esta filmación no solo será el registro de ella, sino también del encuentro de Javier con su madre. Cuando la miro es la historia de una fascinación", adelanta su sinopsis.

Con producción ejecutiva de Juan Pablo Miller, junto a la productora asociada Tarea Fina, dirección de fotografía a cargo de Diego Poleri ("Las Acacias", "La deuda"), "Cuando la miro" será una de las producciones nacionales estimadas para el 2022.