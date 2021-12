Golpe a la oposición del dictador Nicolás Maduro

CARACAS, Venezuela, 6 (EFE). - En un nuevo golpe contra la oposición, este domingo la dictadura de Nicolás Maduro inhabilitó la candidatura de Aurora Silva, esposa del opositor Freddy Superlano, a la gobernación del estado Barinas de cara a las elecciones del próximo 9 de enero de 2022.La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) intentó inscribir a Silva, pero el sistema del Consejo Nacional Electoral la rechazó por estar presuntamente inhabilitada.Hoy vencerá el plazo para la inscripción de los aspirantes a la gobernación de Barinas, estado natal del ex presidente Hugo Chávez y considerado bastión del régimen.Además de la inhabilitación de Silva, el régimen también impediría la candidatura de Julio César Reyes, diputado opositor por Barinas que se manejaba como otra alternativa para competir por la gobernación.La oposición venezolana anunció el sábado la candidatura de Aurora Silva de Superlano, esposa del hasta ahora aspirante en los comicios regionales en Barinas.Freddy Superlano ganó las elecciones el 21 de noviembre pasado, donde familiares de Chávez gobiernan desde 1998.Competía contra Argenis Chávez, hermano del ex mandatario (1999-2013) y aspirante a la reelección por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).Pero el régimen no soportó la derrota y utilizó una vez más a la Justicia chavista para evitar su proclamación.En su fallo, el Tribunal Supremo de Justicia reconoce que las "proyecciones consignadas por el CNE" le dan a Superlano 37,60% de los votos emitidos y a Argenis Chávez 37,21%, pero asegura que el opositor fue inhabilitado en agosto pasado.La maniobra es absolutamente irregular, ya que su postulación había sido habilitada en todas las instancias previas, pero luego de triunfar no fue reconocido su triunfo.