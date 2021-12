El equipo del Yagui perdió la final por el segundo ascenso

Chaco For Ever venció a Gimnasia y Tiro de Salta y ascendió a la Primera Nacional.

Luego de 23 años, Chaco For Ever vuelve a la Primera Nacional, al ganarle con justicia 1 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta, en la final del reducido por el segundo ascenso del torneo Federal A.

Lejos aquel 1998 cuando “El negro” descendió de la B Nacional y un proceso de quiebra lo llevó a sus horas más difíciles, cuando debió participar solo en la liga chaqueña.

Ayer, con un presente más acomodado, For Ever consiguió el cuarto lugar en la misma zona de Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro, y desde allí construyó este ansiado ascenso a través del reducido.

Venció con justicia 1 a 0 al equipo de Rubén Darío Forestello con un gol de Emanuel Díaz de penal, aunque en el balance general del partido, debió ganar con mayor amplitud y no sufrir por el mínimo margen hasta el pitazo final.

Ahora, y más allá del resultado deportivo, el 'Yagui' se acerca a Atlético de Rafaela.