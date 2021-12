Un balón a su medida

La nueva distinción a Leo Messi por parte de la revista France Football, despertó un contrapunto de voces, como nunca antes en relación a los méritos deportivos del astro argentino; su primer Balón de Oro le fue otorgado en 2009, después de una campaña brillante con Barcelona y consiguiendo 473 puntos de los 480 posibles, el mayor porcentaje de la historia de estos prestigiosos premios, que se entregan desde 1956. Ya comenzaba a perfilarse una rivalidad de la que el planeta futbol tomaba partido, su escolta en la preferencia de los 180 periodistas de todo el mundo que intervienen en estas votaciones, fue Cristiano Ronaldo en una temporada que lo tuvo al portugués, compartiendo casaca entre el Manchester United y el Real Madrid y eso quedaría grabado a fuego.Ese 2009, año de referencia para esa premiación, en la cual su equipo Barcelona, alzo la triple corona (Liga, Copa del Rey y de Europa) el rosarino de 22 años en ese tiempo, convirtió 38 goles, fue decisivo para la conquista de la Champions y un valor considerado en lo incipiente de su carrera, con una proyección que una década después, quedaría confirmada a tal punto de convertirse sin dudas, en una leyenda viviente y en actividad.Luego siguieron los mimos de la comunidad periodística internacional, con un encadenado de 3 Balones de Oro más, quedándose en el ápice de la tabla histórica por tal secuencia, que no habían podido lograr fenómenos como Alfredo Dstefano, Johan Cruyff o Michel Plantini (Maradona y Pele solo se llevaron el premio de Honor, debido a que antes de 1995, esta revista solo premiaba a jugadores europeos o nacionalizados).Era el apogeo de Messi y ya se perfilaban las inclinaciones que los hinchas todavía en estos momentos, le ofrecen desde las tribunas tanto en sus equipos como en la Selección Argentina, a las grandes deidades.Claro que nada se compararía con su hazaña en 2012, que le serviría en bandeja al foro de periodistas de la revista parisina, otorgar el Balón de Oro en esa edición.Aquel año fue muy particular para Barcelona y Lionel Messi, ya que fue el primero tras la salida de Pep Guardiola del banco de suplentes. Con Tito Vilanova al mando, el único título de los culés fue la Copa del Rey frente al Athletic Bilbao, en ese entonces dirigido por Marcelo Bielsa. Leo fue el Pichichi de la Liga (ganada por Real Madrid) con 50 goles.Como describiéramos en el párrafo anterior, su cuarto Balón de Oro, hizo historia por ser quien más veces consecutivas lo ganó. Gracias a sus 91 goles en 2012, el argentino superó la marca del alemán Gerd Muller, que había conseguido 85 en 1972. La terna por el Balón de Oro la completaban cristiano e Iniesta, quienes quedaron muy lejos del 41,6% de los votos que sacó la el Pulga.En 2015 con la aparición de la MSN (Messi, Neymar, Suárez), Barcelona se quedó otra vez, con la Champions, la Liga y la Copa del Rey. En este año, además, Messi llegó a la final de la Copa América en Chile, donde Argentina cayó por penales ante el anfitrión, dirigido por Jorge Sampaoli.Otra vez con más del 41% de los votos, el rosarino se impuso a Cristiano Ronaldo y Neymar, que era ternado por primera vez en su carrera. Los tres fueron goleadores de la Champions League con 10 tantos.Hubo una pausa bien aprovechada por CR7, que recibió 2 balones consecutivos, redondeando un tiempo de grandes frutos; el portugués fue premiado con 4 distinciones de este tipo entre 2013 y 2017, para arribar antes de la Pandemia, a una destacada etapa del croata Modric, que rompió la hegemonía de los dos grandes popes del futbol moderno, algo que rápidamente el capitán albiceleste, reacomodaría en 2019.Lo demás esta más fresco en la consideración del mundo fútbol; France Football en la Gala de hace unos días, después de escrutar las opiniones de sus invitados a una nueva entrega de este prestigioso premio (hasta 2015 se organizó en conjunto con FIFA), volvió a poner en manos del ahora crack del PSG, otro Balón de Oro para que sus méritos, expresados en este caso en 7 piezas, lo desprenda del resto para siempre.En algunos sectores, mayoritariamente allegados a futbol alemán y al entorno de Cristiano, esta nueva votación fue objetada, bajo el argumento de no haber sido destacado, como en las campañas anteriores, el juego de Lionel Messi y que a juicio de esas opiniones, el polaco Lewandowski, sí reunió en goles y títulos todos los argumentos para ser elegido el mejor de la temporada.Quién decidió meterse en el debate fue Pep Guardiola que sin ambages, senãlo…” nunca podemos decir que es injusto que Leo gane un Balón deOro, sus actuaciones son demasiado buenas, es un espectáculo, un buen negocio que el futbol sea mas entretenido. Nunca es injusto que lo gane”Con ese remate, que bien podría haber sido el titulo de esta columna, los fundamentos para descalificar la decisión de otorgarle al argentino, este reconocimiento, van perdiendo sustancia.El énfasis que el propio futbolista le puso, en su discurso de agradecimiento, al título logrado por la Selección Argentina en Brasil y el gesto generoso de hacerlos participe a sus compañeros argentinos, que lo ayudaron a sacarse la ultima espina que le quedaba en términos de títulos deportivos, revelan la buena madera y la estirpe de líder que le ha crecido en los últimos años, acaso como su bien mas preciado en la etapa final de su asombrosa carrera deportiva.No sé si fue el mejor en los últimos meses, los números se encargan fríamente de ratificarlo, pero no hay dudas, que ese pasaje del hombre perfecto, al hombre posible, más humano, más visceral, también le queda al talle y tenemos la certeza que todavía, vendrán momentos imborrables.