Turismo Pista: fue cuarto Costamagna

Culminó este domingo la temporada del Turismo Pista y en la Clase 2 el cierre en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, dejó como dato saliente la buena performance de José Luis Costamagna, que se ubicó en el cuarto puesto en la final. El susanense (VW Up) quedó a 5s165/1000 del ganador Matías Cravero (Chevrolet), que completó las 14 vueltas al trazado en 26m56s870/1000.En segundo lugar llegó Alejo Cravero (VW Up) y el tercer lugar quedó en manos de Santiago Tambucci (Chevrolet), quien se quedó con el campeonato.Respecto a los demás pilotos locales se ubicaron así: 9) Máximo Gauchat (Chevrolet) a 10s808; 19) Ricardo Saracco (VW Up) y 25) Maximiliano Andreis (Chevrolet), a una vuelta. Cristian Vaira (Ford) solo pudo dar nueve vueltas.Tambucci fue campeón con 251.5 puntos, subcampeón fue Matías Cravero con 249.5, tercero Franco Fauret con 176, cuarto Luciano Gonzalez con 128.5 y quinto Alejo Cravero con 126.CLASE 3Lucas Petracchini cruzó segundo la bandera a cuadros y ello le valió el merecido campeonato, quedándose Renzo Cerretti con la victoria pero siendo recargado de forma posterior por un toque con Ezequiel Baldinelli, alternativa que finalmente le da el triunfo y campeonato a Petracchini, segundo terminó Francisco Coltrinari, suficiente para adjudicarse el sub campeonato y tercero fue Jorge Possiel.En la Clase 1 ganó Martín Chicco, pero ya se había consagrado campeón Matías Alvarez.