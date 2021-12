Mariano Werner, bicampeón con polémica

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, se consagró este domingo bicampeón de Turismo Carretera (TC) en El Villicum (San Juan), tras un final polémico por un toque del ganador, el bonaerense Germán Todino (Torino) al uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), que salió segundo y necesitaba triunfar para lograr el título.La final del TC, pactada a 20 giros al trazado sanjuanino de 4.620 metros, tuvo todos los condimentos para que el comisariato deportivo de la ACTC trabajara a destajo para confirmar la clasificación, ya que hubo una denuncia de Lambiris contra el ganador, el bonaerense de Rivera, Germán Todino .La suerte en las series fue dispar entre los tres principales candidatos a la lucha por el título, Mariano Werner, Mauricio Lambiris, ambos con Ford, y Agustín Canapino, con Chevrolet, primero, segundo y tercero, respectivamente, en la tabla de la Copa de Oro. El uruguayo fue el ganador de la segunda batería, y lo posicionó para largar en la primera fila de la final, junto al triunfador de la primera batería, Todino. Los otros dos postulantes al título, Canapino y Werner, culminaron terceros en la segunda y tercera manga, en posiciones expectantes en la grilla de largada de la final.Cuando se apagó el semáforo en la larga recta del Villicum, picó en punta Lambiris y pegado a su cola el joven Germán Todino (21 años recién cumplidos), y lo acosó varias vueltas y le mostraba la trompa de su Torino en cada curva, pero el uruguayo se mantenía firme al frente.La lucha de Canapino y Werner era intensa para ganar posiciones, sobre todo para el arrecifeño, que necesitaba descontar muchos puntos y terminar varios puestos delante del entrerriano y el uruguayo. Promediando la carrera, en una de las últimas curvas del trazado sanjuanino, Todino quiso sacar al auto tras un acercamiento a Lambiris, y rozó con la trompa de su Torino la cola del Ford del oriental, y eso fue un golpe de escena fundamental.Dos o tres vueltas después, Todino superó la resistencia de Lambiris, que en principio se temió por la integridad de un neumático trasero (pidió a su box que tengan preparada uno de repuesto), y también si la trompa del Torino iba a aguantar sin romperse toda, ya que si eso ocurría debía ingresar a boxes a cambiarla.De no haber ocurrido el incidente con Todino, Lambiris marchaba firme a ganar la carrera y, nada menos que el primer campeonato para un extranjero en el TC, que no era poco, porque a Werner no le alcanzaba para defender su título.Tras la bandera a cuadros, los festejos en el equipo de Omar "Guri" Martínez, no se hicieron esperar, mientras que el dueño del equipo para el que corre Mauricio Lambiris, Laureano Campanera, se dirigió raudamente al móvil que ocupan los comisarios deportivos de la ACTC.Pero la denuncia del equipo LCA de Campanera, no prosperó, tras analizar videos de los autos y si el toque perjudicó el rendimiento del Ford de Lambiris, y la clasificación fue confirmada por la ACTC, lo que le permitió a Mariano Werner, que finalizó noveno, alzarse con su segundo campeonato de TC. Su 2021 fue brillante: sumó 4 victorias, se subió seis veces al podio y registró cuatro pole positions.Antes del caótico final, el séptuple campeón de TC, el saltense Guillermo Ortelli, le dijo adiós al automovilismo y al TC, donde corrió 28 temporadas cargada de éxitos en la popular categoría.CLASIFICACION FINAL1) Germán Todino (Torino) en 37m14s616/1000; 2) Mauricio Lambiris (Ford) a 2s227; 3) Juan Gianini (Ford); 4) Marcos Landa (Torino); 5) Marcelo Agrelo (Torino); 6) Facundo Ardusso (Chevrolet); 7) Agustín Canapino (Chevrolet); 8) Luis José Di Palma (Ford); 9) Mariano Werner (Ford) y 10) Alan Ruggiero (Ford).CANDELA EN TC PISTAEl bragadense Kevin Candela sumó la victoria clave que necesitaba para ser nuevo campeón del TC Pista, además de quedarse con la Copa de Plata, tras un final espectacular como ajustado en la última carrera del año, disputada en el autódromo de El Villicum de San Juan. En segundo lugar finalizó el neuquino Lautaro De La Iglesia y tercero fue el entrerriano Agustín De Brabandere.La diferencia entre los dos primeros en el cierre de la carrera fue de 10 milésimas. La Copa de Plata del TCPista quedó así: Candela (2 victorias) con 198 puntos, seguido de De La Iglesia con 197, De Brabandere con 176,75, Craparo (1) con 168,25, mientra que Ian Reutemann quedó con 162,5.