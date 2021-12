Rusia conquistó la Copa Davis

El equipo ruso de Copa Davis se proclamó campeón y obtuvo su tercera "Ensaladera", gracias a las victorias de ayer de Daniil Medvedev y Andrey Rublev sobre Marin Cilic 7-6 (9-7) y 6-2 y Borna Gojo 6-4 y 7-6 (7-5), en el desenlace de las Finales 2021, desarrolladas en el Madrid Arena, en España.El número dos del Mundo certificó el título ruso, que no levantaban el Mundial de tenis desde 2006. Croacia, que dio la vuelta a la debacle de 2019 también en Madrid cuando defendía título, quedó contra las cuerdas tras el primer punto y Cilic no pudo con Medvedev, el campeón del US Open.