Sportivo Norte, campeón del Clausura Femenino

Sportivo Norte sigue con un 2021 inolvidable. Ahora los festejos llegaron en manos de las chicas. Las ‘Negritas’ golearon 9-1 a Argentino de Vila, por la séptima fecha del Clausura Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol y se consagraron campeonas del certamen de Primera.Los goles de Sportivo fueron anotados por: Alana Villarruel x 2, Kiara Villarruel, Geraldine Nicolas x 3, Jésica Hug, Dalila Díaz y Evelyn Spahn.En otros resultados de ayer: Atlético de Rafaela 6 – Ben Hur 0, Ferro Dho 1 – 9 de Julio 0.Ahora será turno de las semifinales Absolutas, con canchas a confirmar este lunes: Atlético de Rafaela (Apertura) vs Dep. Libertad (mejor ubicado en sumatoria), Sportivo Norte (Clausura) vs Ferro Dho (Subcampeón Apertura).En Reserva: Atlético vs 9 de Julio y Libertad vs Ferro Dho.