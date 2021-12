Otro bronce para Los Pumas 7s

Como sucedió en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y en la primera etapa de la World Seven Series, Los Pumas 7s se quedaron ayer con la medalla de bronce en Dubai.El seleccionado argentino de rugby seven le ganó en el partido por el tercer puesto a Francia 38-21 y repitió podio en el Circuito Mundial de la especialidad.Los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron goleados por Australia (40-0) en semifinales.El viernes, en la primera jornada de la competencia, Argentina se adjudicó la zona C al vencer a Francia y España (ambos por 21-14) y posteriormente perder frente a Fiji (7-40).En cuartos de final, en la madrugada de este sábado, el seleccionado nacional superó a Inglaterra por 33 a 12, con tries de Luciano González (2), Felipe Del Mestre, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld, con tres conversiones de Del Mestre (3) y Joaquín Lamas.