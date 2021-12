Buen arranque de Santa Fe

El mejor rugby de juego reducido del país se concentra este fin de semana en Paraná. Luego de una temporada trunca por la pandemia, el Plumazo de Estudiantes de Paraná y la Tortuguita de Rowing vuelven a tener acción en una nueva edición del tradicional Seven de la República.La 37ª edición del torneo comenzó ayer con dos triunfos para Santa Fe, que cuenta con los rafaelinos Manuel Mandrille (anotó dos tries) y Santiago Kerstens, jugadores de CRAR.En el debut, el seleccionado santafesino cayó con Santiago del Estero 12-10; mientras que por la tarde se recuperó y le ganó a Sur por 26 a 19.En tanto, en el último partido de la fase clasificatoria venció a Uruguay 24-5 y se clasificó a la Copa de Oro del torneo.Este domingo, el elenco que conduce Pablo Pfirter y que cuenta con Maximiliano Bertholt (de CRAR) en el Staff Técnico, jugará en cuartos de final ante Rosario. Dicho encuentro comenzará a las 11.20 hs. y se disputará en El Plumazo, del club Estudiantes.El certamen tendrá en juego la Copa de Oro Imperial, y que en esta ocasión llevará el nombre de Carlos Barbieri, en homenaje al recordado ex dirigente en la UAR y Sudamérica Rugby, fallecido en febrero de este año.