Nueva fecha del femenino

El torneo Clausura Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol pone en disputa su séptima fecha y la actividad, en este domingo, se disputará en cancha de Ferro Dho, en San Cristóbal.El líder, Sportivo Norte, estará enfrentándose con Argentino Vila, mientras que Ferro Dho, escolta a dos unidades de las ‘Negritas’ jugará con 9 de Julio. El otro que llega como escolta es Libertad, que tendrá fecha libre.Los partidos: 11.30hs Atlético de Rafaela vs Ben Hur (9hs reservas), 13hs Argentino Vila vs Sportivo Norte, 14.30hs Ferro Dho vs 9 de Julio (10.15hs reservas).Sportivo Norte 12, puntos; Ferro Dho 10; Libertad 10; Atlético de Rafaela 9; 9 de Julio 9; Arg. Vila 3; Ben Hur 0.