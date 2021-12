EMPATÓ BOCA

Boca tuvo otro flojo rendimiento y dejó pasar la chance de asegurar la clasificación a la Copa Libertadores, tras empatar ayer 1 a 1 con el colista Arsenal, en Sarandí, en un partido correspondiente a la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional.El conjunto visitante abrió el marcador por intermedio de Juan Ramírez, a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que el "Arse" lo igualó con un gol de Bruno Sepúlveda, a los 30 del complemento.Para lograr un boleto a la Libertadores, Boca necesita sumar tres puntos en la LPF o ganar la Copa Argentina, de la que disputará la final el próximo miércoles frente a Talleres, aunque dejó una imagen preocupante de cara a esa instancia decisiva.Sarmiento 1 - Talleres 2, Godoy Cruz 2 - Platense 2. Jugaban: Huracán 1-Racing 0, Lanús 2- Central 2.17hs Gimnasia vs Estudiantes, 19.15hs Independiente vs San Lorenzo, 21.30hs River vs Defensa.