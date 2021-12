"La Casa de Papel" tendrá una precuela

BUENOS AIRES, 5 (TÉLAM). - La serie “La casa de papel” presentó el pasado viernes en Netflix la segunda parte de su quinta y última temporada, con la que puso punto final a la popular historia de un grupo de ambiciosos y pirotécnicos asaltantes empeñados en ejecutar el mayor atraco de la historia al Banco de España.

Sin embargo, con el desembarco de los cinco episodios restantes, el universo narrativo de la serie creada y escrita por Álex Pina no se extinguirá, sino que se expandirá con la producción de un spin-off/precuela con eje en el personaje de Berlín, encarnado por Pedro Alonso.

Según se anunció en el marco de una conferencia de prensa virtual para medios de todo el mundo, la ficción derivada llegará también a Netflix, aunque recién en 2023.

Pero antes, los fanáticos de la que fue el primer gran “hit” mundial de la plataforma para una producción no hablada en inglés -mérito que hace poco disputó con fiereza la surcoreana “El juego del calamar”- aguardan el desenlace de la trama.

Encerrados en el Banco de España, batiéndose a tiros y granadas con personal militar que infiltró el edificio, y llorando la muerte de su compañera Tokio (Úrsula Corberó), la banda de los overoles rojos y máscaras de Salvador Dalí está en sus horas más bajas.

¿Podrán reponerse y escapar de una vez con el oro de la cámara acorazada? Esa es la principal incógnita por resolver para el tramo final de la serie, en el que sus creadores prometieron “cerrar el círculo”.

“Yo creo que los personajes cierran el círculo y encuentran unas respuestas que ayudan a comprender mejor ese universo que se llama ‘La casa de papel’”, detalló Pina en la conferencia, y agregó: “Creo que es la temporada más equilibrada, para mí como espectador es la mejor, y es la que más nos gustó escribir también. Cuando terminamos de escribirla estábamos exhaustos, y es que lo hicimos en tiempo récord. A mí me parece la más redonda y la más emocionante”.

Por su parte, el director Jesús Colmenar adelantó que tras la primera parte de la temporada estrenada en septiembre y compuesta de “pura acción, pura adrenalina”, estos nuevos episodios serán de un corte “más emocional”.

Como siempre, el grupo estará bajo el comando de Sergio “El Profesor” Marquina (Álvaro Morte), la mente maestra detrás de cada paso en los planes de los atracadores. Junto a él, Palermo (encarnado por Rodrigo de la Serna), Lisboa (Itziar Ituño), Río (Miguel Herrán), Denver (Jaime Llorente), Helsinki (Darko Peric), Marsella (Luka Peros), Bogotá (Hovik Keuchkerian) y Estocolmo (Esther Acebo), entre más.

Tampoco se perderán lo que queda el irritante rehén Arturo Román (Enrique Arce) y la inspectora Sierra (Najwa Nimri), desahuciada por la policía pero igualmente enemiga de los atracadores.

El robo de -erráticas- aspiraciones robinhoodianas antisistema acabará, de una manera u otra.

Mucho camino recorrió esta propuesta desde su estreno en 2017 en la Antena 3 de la televisión española. Espectáculo en esteorides y nada más, para los detractores, o diversión y catarsis para los adeptos; lo cierto es que a punto de despedirse, “La casa de papel” es una de esas series que no causan indiferencia.