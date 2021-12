La exportaciones aumentaron un 67% y las importaciones un 23,5%

Durante el mes de septiembre de 2021, las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe alcanzaron los U$S 3.119,1 millones, representando un aumento de 67% interanual, de acuerdo al informe mensual suministrado por el IPEC Santa Fe (Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe). En los nueves meses de 2021, el total exportado ascendió a U$S 26.090,4 millones, un valor 48% mayor al registrado en el mismo período del año anterior. Cabe consignar que la provincia de Santa Fe cuenta con cinco aduanas ubicadas en las siguientes localidades: San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela.



EXPORTACIONES

En este marco, las exportaciones del mes de septiembre con registro en la aduana de San Lorenzo fueron de U$S 2.207,5 millones, siendo la aduana más importante de la Provincia en términos de valores exportados. Se observa una suba de 71,8% respecto de septiembre de 2020. En el acumulado, se registró una variación positiva del 61,8%.

En la aduana de Rosario se registraron exportaciones por U$S 771,1 millones en el mes de septiembre, representando un aumento interanual de 62,5%. En la medición acumulada del período enero - septiembre, la suba es de 20,3% respecto de igual período del año anterior. Las ventas externas con origen en la aduana de Santa Fe en septiembre fueron de U$S 62,7 millones. Las mismas mostraron una suba interanual de 9,3%. El período enero – septiembre exhibió un aumento de 9,5% en las exportaciones por esta aduana. En septiembre se registraron exportaciones en la aduana de Rafaela por U$S 39,3 millones, 32,3% más de lo registrado en el mismo mes del año anterior. En el período enero – septiembre, la variación es positiva en un 29,6%. Mientras que la aduana de Villa Constitución registró en septiembre envíos por U$S 38,4 millones, reflejando un 77,3% más que en igual mes de 2020. El valor de las exportaciones acumulado en el período enero - septiembre de 2021 presentó una baja de 3,3% en cotejo al mismo período del año anterior.

En cuanto a los principales rubros y productos, en la aduana de San Lorenzo los principales productos exportados en el periodo fueron harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), aceite de soja en bruto (Grasas y aceites) y maíz en grano (Cereales).

En la aduana de Rosario tuvieron entre sus principales productos maíz en grano (Cereales), seguido por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia) y aceite de soja en bruto (Grasas y aceites). En la aduana de Santa Fe, el principal producto exportado fue carne de la especie bovina, deshuesada, tanto congelada como fresca o refrigerada (Carnes). Siguió en importancia leche entera, en polvo (Productos lácteos).

En la Aduana de Rafaela, el principal rubro exportado fue productos lácteos, compuesto principalmente por leche entera en polvo y mozzarella. Siguió en importancia válvulas de admisión o escape p/motores de émbolo, de

explosión (Máquinas y aparatos, material eléctrico). En los registros de la Aduana de Villa Constitución, el rubro más importante fue Carnes, compuesto principalmente por carne de la especie bovina deshuesada, congelada y fresca o refrigerada. Siguió en importancia sorgo granífero, excluido p/siembra (Cereales).

Por su parte, las exportaciones con registro en la aduana de San Lorenzo en el período enero – septiembre tuvieron salida por la misma aduana casi en su totalidad, 98,2%. El resto de las exportaciones salieron por las aduanas de Mendoza, Buenos Aires, Paso de los Libres y Rosario, entre otras.

En el caso de la aduana de Rosario, el 89,6% de las exportaciones registradas dejaron el país por la misma aduana en el período enero - septiembre. Siguieron en importancia las aduanas de Paso de los Libres, Buenos Aires, Santo Tomé (Corrientes) y Mendoza. Los envíos con aduana de origen en Santa Fe tuvieron en los nueve meses del año como principal aduana de salida Buenos Aires (59%). Las exportaciones restantes salieron por las aduanas de Mendoza, Santa Fe, Gualeguaychú y Santo Tomé, entre las más importantes. Las exportaciones en el período enero - septiembre, con origen en la aduana de Rafaela dejaron el país principalmente por la aduana de Buenos Aires, representando el 68,3%. Siguieron en importancia las aduanas de Mendoza, Clorinda, Iguazú y Ezeiza, entre otras. La mayor parte de las exportaciones registradas en la aduana de Villa Constitución salieron por la aduana de Buenos Aires, 35,9%, siguiendo las aduanas de Villa Constitución, Paso de los Libres, Rosario y Clorinda, entre otras.

Por último, las exportaciones por aduana de salida de la provincia de Santa Fe alcanzaron un monto de U$S 2.884,1 millones en el mes de septiembre, representando un aumento de 68,6% respecto del mismo mes del año anterior. Las exportaciones en el período enero - septiembre acumularon un total de U$S 24.621,8 millones, registrando una variación positiva de 51% respecto del mismo período del año anterior.



IMPORTACIONES

Mientras tanto, las importaciones registradas en las cinco aduanas de la provincia de Santa Fe (San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, Santa Fe y Rafaela) alcanzaron un valor de U$S 526,6 millones en septiembre del año 2021. Las mismas aumentaron 23,5% respecto del mismo mes del año anterior. En el período enero – septiembre, se registraron importaciones por un total de U$S 4.495,9 millones, un 49,6% más respecto del mismo período de 2020. La aduana de San Lorenzo es la más importante en términos de valores importados, desde donde ingresaron productos por U$S 276,3 millones durante el mes de septiembre, 9,7% más que lo registrado en igual mes de 2020. El acumulado a septiembre de esta aduana presenta un aumento interanual de 41,5%. Segunda en importancia se ubica la aduana de Rosario, que registra una suba interanual de 25,3% en las importaciones del mes de septiembre, mientras que en el período enero – septiembre el aumento fue de 48,1%. Luego se ubican las aduanas de Villa Constitución, con subas de 205,4% en septiembre y de 215,8% en el período enero - septiembre; Santa Fe, con una suba de 8% en septiembre y 51,6% en el acumulado; y Rafaela, con una suba de 69,1% en septiembre y suba, también, de 69,7% en el período enero - septiembre.

Según secciones y productos, en la aduana de San Lorenzo la principal sección de importación en el periodo enero – septiembre de 2021 fueron productos del reino vegetal, compuesta principalmente de porotos de soja, excluido para siembra; seguida por productos de las industrias químicas o de las industrias conexas, compuesta principalmente de urea c/contenido de nitrógeno > 45%. Luego se ubicaron productos minerales, donde el principal producto fue gasoleo (“gas oil”). La principal sección de importación de la aduana de Rosario fueron máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, compuesta fundamentalmente por partes de máquinas agrícolas excluidas cortadoras de césped. Segunda en importancia se ubica la sección de Productos del reino vegetal, cuyo principal producto fue porotos de soja, excluido para siembra. En la aduana de Villa Constitución se destaca aglomerados por proceso de pelletización, de diámetro superior o igual a 8 mm pero inferior o igual a 18 mm en la sección de Productos minerales, y motocicletas con motor de émbolo alternativo de cilindrada <= a 125 cm3 y > a 250 cm3, en la sección Material de transporte. En la aduana de Santa Fe la sección de importación de mayor valor fue máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, siendo el principal producto partes de aparatos p/filtrar o depurar gases, ncop. Es seguido por la sección Metales comunes y manufacturas de estos metales, compuesta principalmente de cubos de ajuste intercambiables, de metal común, incluso c/mango. En la aduana de Rafaela la sección de importación de mayor valor también fueron máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, siendo el principal producto partes de refrigeradores, congeladores y otro material, máquinas y aparatos p/producción de frío o calor excluidos de la partida 8415, ncop, seguido por material de transporte, compuesta fundamentalmente por partes y accesorios ncop. p/bicicletas.

Por su parte, el principal producto importado por todas las aduanas de la provincia en el periodo enero – septiembre de 2021 fueron porotos de soja, excluido para siembra, representando el 49,1% de las importaciones provinciales. Lo sigue aglomerados por proceso de pelletización, de diámetro superior o igual a 8 mm pero inferior o igual a 18 mm, que conforma el 6% de las importaciones de la Provincia. En tercer lugar se ubica urea c/contenido de nitrógeno > 45%, con el 3% de las importaciones provinciales. Los quince principales productos que se importaron en el periodo enero – septiembre representan el 71,3% del total de las importaciones ingresadas por las aduanas de la provincia de Santa Fe, y el 43,9% de septiembre.

En cuanto a la distribución por país de origen de las importaciones de cada aduana santafesina, en la aduana de San Lorenzo, en el acumulado anual a septiembre, el principal fue Paraguay, con una participación del 72,9%, seguido por Brasil y Egipto, con participaciones de 5,8% y 4,4%, respectivamente. Para el mes de septiembre, Paraguay también fue el primero, con una participación de 45,7%. En segundo término aparece Egipto, con el 14,5%.

En la aduana de Rosario las importaciones de septiembre principalmente provinieron de Brasil, con el 37,4%, seguido por China, con el 20%. En tercer lugar se encontró Estados Unidos, con el 12,4%. En cuanto al acumulado anual, Brasil representó el 33,9% de las importaciones de dicha aduana, seguido por China y Paraguay, con el 17,6% y el 13,7%, respectivamente. Brasil es el principal origen de las importaciones de la aduana de Villa Constitución, tanto en el acumulado anual como en el valor mensual, con el 76,8% y el 89,2%, respectivamente. En el acumulado es seguido en segundo lugar por Canadá, con el 11,1%, y en tercer lugar por Rusia, con el 4,2%. En el acumulado anual de la aduana de Santa Fe, el principal país de origen fue Brasil, con el 30,8%, seguido de cerca por China, con el 29,8%. Uruguay aparece tercero, con el 4,9%. En el mes de septiembre, Brasil se encuentra en primer lugar, con una participación de 36%. China se encuentra en segundo lugar, con el 21,9%, y Uruguay en tercer lugar, con el 6,8%.

Respecto a la aduana de Rafaela, mayormente las importaciones procedieron de China, siendo el origen del 61,8% para el acumulado anual y el 50,3% del mes de septiembre. Lo sigue Brasil tanto en el acumulado anual como en el valor mensual, con el 15,4% y el 17,3% de participación, respectivamente. Alemania se encuentra en tercer lugar en el acumulado, con el 4,2% de participación.

Paraguay es el principal origen de las importaciones provinciales en el período enero - septiembre, desde donde se importaron productos por U$S 2.077,9 millones, lo que representa una suba interanual de 37,6%. El 46,2% de las importaciones por aduanas de la Provincia provino de este país. Brasil se sitúa en el segundo lugar, concentrando el 20,5% de las compras al exterior para el periodo. Las importaciones desde este país aumentaron 71,3% en términos interanuales. Tercero se ubica China, con una participación del 7,8% del total. Las compras a este país durante el período analizado aumentaron 75,3% respecto de igual período de 2020. Los primeros cinco puestos se completan con Estados Unidos, que registró una suba interanual de 10,3%, y Egipto, cuyos despachos a las aduanas santafesinas aumentaron en un 226,7%. Estos cinco países concentran el 82,9% de las importaciones ingresadas por aduanas de la Provincia.

España, Marruecos, México, Rusia y Malasia completan los diez principales proveedores.