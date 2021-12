Se esperan 3 meses con calor extremo

El centro del país y el norte de la Patagonia pueden llegar a tener en el trimestre diciembre 2021, enero y febrero 2022 "temperaturas máximas extremas y eventos de olas de calor", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico climático trimestral. En este sentido destacó que el centro y norte de Patagonia, este de La Pampa, Buenos Aires y sur del Litoral "pueden tener temperaturas cálidas superiores a lo normal", mientras que el sur del Litoral "será más seco que lo normal". La región Patagónica "nunca experimentó un año tan cálido como en el 2021", mientras que en el norte y noroeste de Argentina, "noviembre se presentó con temperaturas bajas para esta época del año".Con respecto a las lluvias, en noviembre se registraron "varios eventos de lluvia diaria superiores a 50 milímetros que causaron algunos inconvenientes localmente". En la ciudad de San Juan se registró en un día la mayor lluvia diaria para noviembre y lluvias muy intensas afectaron a zonas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, con inundaciones repentinas. En el extremo este del país, parte del NOA y noroeste de Patagonia continuaron con condiciones deficitarias de precipitaciones. Localidades como Iguazú (70 mm), Dolores (37 mm), Tartagal (49 mm) y Bariloche (9 mm) registraron lluvias muy por debajo del promedio para noviembre. El Servicio Meteorológico destacó que el fenómeno de La Niña estará presente este verano y se mantendrá durante algunos meses. Según las proyecciones futuras, hay un 92% de probabilidad de que se mantengan estas condiciones durante todo el trimestre, destacó el organismo.10 MILÍMETROSTal como lo había anticipado durante la semana el SMN, en la madrugada de este sábado se registraron algunas precipitaciones en Rafaela y la región que por suerte no fueron intensas y no generaron mayores inconvenientes. De acuerdo al twitter Clima Rafaela, se registraron 10.1 milímetros en la ciudad, lo que generó que la mañana sea agradable en cuanto a la temperatura, con casi 23º alrededor de las 10. De todos modos, la máxima se dio a la hora 15 con 29º. En cuanto al pronóstico extendido, no se esperan lluvias durante la semana al menos hasta el viernes, pero sí jornadas bastante calurosas, con mínimas entre los 17º y 18º y máximas entre 31º y 33º.