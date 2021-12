Otros 4 casos en la ciudad

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este sábado 4 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (2 más que el viernes), que se esta manera llegó a los 14.890 desde el inicio de la pandemia. En tanto, por 86º días consecutivos no se reportaron fallecimientos en nuestra ciudad, que suma 320 decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad.A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 60 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 471.774 y 8.624 víctimas fatales, ya que no se registraron muertes en la "bota" en las últimas 24 horas.Además de los 31 positivos registrados en Rosario, también se detectaron 4 en la ciudad de Santa Fe y Rafaela, 2 en Pilar y 1 en Esperanza y Sauce Viejo, entre otras localidades. Hasta el momento en la provincia hay 562 activos, 462.588 son los recuperados fueron aplicadas 5.795.674 vacunas de las 6.032.860 dosis que recibió Santa Fe.ESCENARIO FAVORABLEMismo mes, un año de diferencia, escenarios antagónicos pero los dos marcados por la pandemia. El diciembre de 2021 que transitamos los santafesinos se parece muy poco al del año pasado. El 3 de diciembre del 2020, la provincia de Santa Fe registraba 1.380 casos de Covid-19 y el fallecimiento de 37 personas. Y un año después (viernes 03/12/21) el Ministerio de Salud informó 63 infectados y ningún fallecido. Sobre fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado el promedio de casos diarios era de 1200 y por estos días es de solo 44. Hace doce meses, había 320 pacientes internados en sala general por Coronavirus y 160 en terapia intensiva (139 de ellos con asistencia respiratoria mecánica). Hoy, la realidad es diferente: los hospitales parecen recobrar los niveles de atención prepandemia y los trabajadores de la salud -quienes están en primera línea de lucha el Covid-19- están más aliviados. Marcados por el avance de la campaña de vacunación, el 74,6% completó el esquema, los santafesinos se preparan para tener una navidad y un cierre de año diferente al anterior, pero manteniendo los cuidados personales y la guardia alta. "La pandemia no terminó" afirmó la ministra de salud de la Provincia, Sonia Martorano. Y agregó: “Hay que seguir vacunando y respetar el uso de barbijo”.