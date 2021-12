Estudios sobre Ómicron

Es probable que la variante Ómicron haya recogido material genético de otro virus que causa el resfriado común en los seres humanos, según un nuevo estudio preliminar, lo que lleva a uno de sus autores a sugerir que Ómicron podría tener mayor transmisibilidad pero menor virulencia que otras variantes del nuevo coronavirus.Los investigadores de Nference, una empresa con sede en Cambridge (Massachusetts) que analiza información biomédica, secuenciaron el Ómicron y encontraron un fragmento de código genético que también está presente en un virus que puede provocar un resfriado.Dicen que esta mutación concreta podría haberse producido en un huésped infectado simultáneamente por el SARS-CoV-2 y el coronavirus HCoV-229E, que puede causar el resfriado común. El código genético compartido con el HCoV-229E no se ha detectado en otras variantes del nuevo coronavirus, dijeron los científicos.La sorprendente similitud entre el Ómicron y el HCoV-229E podría haber hecho que el primero estuviera más acostumbrado a los huéspedes humanos y fuera capaz de evadir algunas respuestas del sistema inmunitario.Los investigadores han establecido que el SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad del Covid-19, puede infectar a pacientes que también están afectados por otros coronavirus.Las células de los pulmones y del sistema gastrointestinal podrían albergar ambos tipos de virus, lo que posiblemente llevaría a un intercambio de material genético, estiman las primeras investigaciones que se vienen realizando.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, afirman que los expertos sanitarios están estudiando la frecuencia con la que los pacientes padecen simultáneamente coronavirus y otras enfermedades respiratorias.Aunque por el momento se desconoce mucho sobre el Ómicron, a los expertos sanitarios les preocupa que sus numerosas mutaciones puedan hacerlo mucho más transmisible que otras variantes, como por ejemplo el Delta.En Sudáfrica, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles dijo que Ómicron superó a otras variantes del virus en noviembre, representando el 74% de los genomas secuenciados en ese período.Hasta ahora, Delta había sido la variante dominante en ese país, donde el número de infecciones diarias se cuadruplicó en la última semana.Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., declaró que era "reconfortante, pero no definitivo", que el rápido aumento del número de casos en Sudáfrica no haya ido seguido todavía de un incremento comparable de las hospitalizaciones, aunque reconoció que podría haber un crecimiento temporal.Los investigadores de Nference secuenciaron la nueva variante y descubrieron que parte de su código genético imita una proteína que ayuda a regular el equilibrio de la sal y los líquidos en el cuerpo humano. Este hallazgo ayudó a diseñar fármacos para combatir la transmisión del virus.Está claro que a medida que un virus evoluciona y se hace más transmisible, suele perder rasgos que pueden causar síntomas graves.Pero se necesitan muchos más datos y análisis del Ómicron antes de poder hacer una determinación definitiva, porque la distribución desigual de las vacunas a nivel mundial podría dar lugar a nuevas mutaciones del coronavirus.Fauci advirtió que había propagación comunitaria en América, en tanto que el presidente Joe Biden sostuvo que Estados Unidos debe apoyar los esfuerzos mundiales para detener el coronavirus, especialmente a medida que surjan nuevas variantes, "para vencer al Covid"."Estamos empezando a hacer verdaderos progresos y se descubre que hay otra cepa", añadió Biden, señalando que su administración ya envió millones de vacunas a todo el mundo para las personas que las necesitan.