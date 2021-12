El kilo de pan en Rafaela se vende entre $140 y $180

En la Argentina, los aumentos están al orden del día y no hay sector que se salve de ellos. Productos considerados de primera necesidad sufren los embates de una economía al rojo vivo y en donde la inflación manda.El sector panadero no escapa a esta realidad y pese al congelamiento de precios del Gobierno, en los últimos días el costo de la harina sufrió un nuevo aumento que el sector panadero advirtió que se trasladará al precio del pan y las facturas, que ya acumulan un 50% de lo que va el año.En Rafaela los panaderos consultados describen diferentes realidades respecto al consumo, sin embargo coinciden en lo que se refiere al aumento de los insumos que se requieren en la panificación de distintos productos.El reconocido panadero rafaelino, José Angeletti, contó que “en los últimos 3 meses los insumos aumentaron entre un 35% y un 40%, al igual que las margarinas y también el embalaje; por ejemplo, las margarinas en febrero costaban $ 2.200 la caja de 20 kg y ahora oscilan entre $ 5.500 y $ 6.000. El precio del kg de pan en mi panadería hoy cuesta $ 180”.Respecto al consumo, Angeletti manifestó que “gracias a Dios se mantiene, puede haber alguna diferencia según los días, si hace más calor o está más fresco, pero muy poco. No hay un gran movimiento pero se sigue vendiendo bien y aparte con el aporte de Billetera Santa Fe, ayuda bastante para que la gente consuma. Repito, dentro de actual contexto se vende bastante bien. Podría ser peor”.En tanto, Juan Luis Verón, titular de una panadería en barrio Villa Rosas, contó que “nosotros lamentablemente vemos disminuida muchísima la venta, casi un 40% durante la semana y repunta un poquito lo que es sábado y domingo, pero un 40% pienso que semanalmente ha disminuido lo que es la venta de pan y facturas”.Con respecto al precio de los insumos, dijo que la semana pasada se recibió un nuevo aumento en la harina y también en levadura, frutas abrillantadas, pasa de uva, premezcla budín, premezcla pan dulce. “Esto va incrementándose semana a semana. Hoy en día nosotros en mostrador tenemos el pan a $140 el kilo y lo que son las facturas con cremas en $30 y la que llevan dulce de leche en $40, pero se notó muchísimo el incremento del último tiempo”.“La gente claramente consume menos y más allá de que todos pensamos que el pan es una alimento primordial en la mesa familiar, hoy por hoy la gente ya no va a comprar un kilo de pan sino compra de acuerdo al dinero que tiene”, señaló el panadero José Luis Verón.Lo cierto, es que una vez más los panaderos hacen malabares para evitar trasladar los costos de los aumentos al mostrador, afectando de esta manera el bolsillo de los consumidores. Igualmente, cada vez se hace más cuesta arriba absorber los aumentos, que en algunos insumos son prácticamente semanales.