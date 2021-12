Milei se refirió a la deuda con el FMI

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El diputado nacional electo Javier Milei aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene "un inconveniente enorme" porque la Argentina es "un deudor significativo" que tiene el 50% de la cartera de las acreencias del organismo de crédito multilateral.

"La Argentina tiene un tercio de la cartera del FMI, pero cuando lo toman en términos de desembolso, lo que efectivamente entregó, tiene el 50% de la cartera" de los préstamos del organismo conducido por la búlgara Kristalina Georgieva, sostuvo el economista.

En diálogo con Aire de Campo, el programa que conduce Joaquín Pinasco en Radio Rivadavia, el referente libertario analizó esa situación y consideró que "el FMI tiene un problema si le baja el martillo a la Argentina, porque le destruye la cartera y casi diría que pierde el Fondo".

"Yo creo que la Argentina está jugando, en parte, con eso, y después va a proponer un ajuste que lo pague la gente y no la política", planteó.

"El tema del FMI tiene un par de problemas, tanto de un lado como del otro. Del lado del caso argentino, el tema es que vos para poder reparar tus deudas tendrías que tener un determinado nivel de superávit primario de por lo menos tres puntos del PBI", explicó Milei.

Y agregó: "El problema es que la Argentina tiene 4 puntos de déficit primario. Ahí tenés una diferencia de 7 puntos para que la Argentina sea solvente. Una vez que vos intentes implementar ese ajuste, el resto de la sociedad debe soportarlo. Por eso, cuando yo digo que el ajuste lo tiene que hacer la política, es porque el sector privado no da más".

A menos de una semana de asumir al frente de su banca en la Cámara de Diputados, el dirigente de Avanza la Libertad se refirió al historial deudor de la Argentina y definió al país como "un paria financiero".

"No tiene voluntad de pago: toma deuda todo lo que puede y cuando no puede tomar más te hace un corte de manga en vez de pensar cómo pagarte. Por esto es que la Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Con el último default superamos a Ecuador. Esto muestra por qué Argentina no es un sujeto de crédito, por qué es un paria financiero, por qué está en una categoría Standalone", profundizó.

Y concluyó: "Los dos quieren llegar a un acuerdo rápidamente porque el año que viene la Argentina tiene vencimientos de deuda por 24.000 millones de dólares y, de esos, 19.000 tienen que ver con el FMI. Además, en el primer trimestre, se vencen poco más de 4.000 millones de dólares con el FMI y cerca de 2.000 millones con el Club de París. Cuando aprobás un acuerdo con el FMI, las otras negociaciones se te destraban, entonces la Argentina necesita rápido un acuerdo para no caer en default, entonces necesita lograr patear los pagos".