Ben Hur volvió a golear a Miramar

Ben Hur derrotó este sábado a Miramar de Arroyo Aguiar con el mismo resultado que en la primera rueda. Fue por 3 a 0 en el predio Fraternidad Deportiva de la Liga Santafesina de Fútbol, en la capital provincial, donde el representativo de la Liga Paivense hace las veces de local. La diferencia fue que en Rafaela los tres tantos habían sido en el primer tiempo, y ayer se dieron en el complemento, por intermedio de Gustavo Mathier, Ricardo Acosta y Maximiliano Casa. De esta manera la escuadra de barrio Parque ya obtuvo la clasificación y el martes ante Colón de San Justo, en el estadio "Néstor Zenklusen", tratará de asegurarse el primer puesto de la Zona 8.Tal como aconteció en los dos encuentros anteriores, el elenco dirigido por Carlos Trullet fue dominador de principio a fin ante sus rivales y creó innumerables situaciones de gol. En esta ocasión no pudo jugar Matías Gonzalez por una molestia y fue reemplazado por Braian Noriega, como única novedad en cuanto al equipo.Sin dudas, de cara al futuro en la competencia, una materia pendiente para la BH es ser más certero en la definición. Ante Miramar pudo abrir el marcador con una pelota detenida, con un corner de Diego López que fue hacia la cabeza de Gustavo Mathier, que de forma impecable puso el 1 a 0.Casi inmediatamente, porque apenas pasó poco más de un minuto, Ricardo Acosta recibió un pase desde la izquierda y de primera puso el 2 a 0.Allí se terminó el partido pese a que restaba casi media hora, porque Miramar no mostraba ideas como para llegar hacia el arco de Astrada. Cuando se jugaba tiempo de descuento, Maximiliano Casa llegó al tercero y como dato importante es el primer delantero del equipo que puede convertir, de jugada, en este campeonato (López lo había hecho de penal ante este mismo equipo).Ben Hur formó con: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Luis Ybáñez, Miguel Yuste (76' Nicolás Besaccia) y Martín Alemandi (87' Daniel Abello); Sebastián Jiménez, Joel Sacks (76' Leandro Sola), Diego Sánchez Paredes y Ricardo Acosta (76' Germán Mayenfisch); Diego López (67' Maxi Casa); Braian Noriega. Sup: Alan Velazquez y Facundo Hang.Goles: ST, 14' Mathier (BH), 15' Acosta (BH) y 47' Casa (BH).Ahora Ben Hur tiene 7 puntos; Colón 4 y Miramar 0.