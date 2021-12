Bottero analizó el debate por fitosanitarios y la agenda que tiene por delante el Concejo

El presidente del Concejo Municipal, el radical Germán Bottero, realizó un análisis de lo sucedido el último jueves en la sesión ordinaria, donde se debatió y analizó la nueva Ordenanza de Fitosanitarios: “Me pareció un abordaje serio y responsable de un tema difícil y controvertido como el tema agroquímicos y cuáles son los límites de aplicación en un radio periurbano de la ciudad de Rafaela, que obviamente es nuestro ámbito de legislación. Yo hacía un repaso cuando me tocó exponer, que es un tema del 2013 que tenía un acuerdo en aquel viejo decreto, que cuando el hoy gobernador Omar Perotti era intendente en el año 2004, fijó en 200 metros el límite agronómico y en 2013 hubo una idea de ratificar eso por Ordenanza –por distintas cuestiones no pudo ser- y en el 2018 se retoma el tema con la idea de extender un poco los metros de no pulverizar y también eso cae. En realidad el abordarlo, es un compromiso asumido por todo el Concejo con la intención de darle una solución. Indudablemente es imposible conforme a todos. Como dije, es un tema muy controversial”.

“De esta manera por lo menos se empieza a escribir una corrección que va a tener que ser mucho más dinámica. Una Ordenanza que tenga que ver con estos temas, no puede estar 20 años parada, inactiva; tendrá que reverse y ajustarse. Nosotros planteamos un horizonte de aquí a 3 años (pudiera ser antes o después), pero son temas donde la ciencia avanza, los fallos de la justicia avanzan y constantemente se están emitiendo nuevas cuestiones. Se sostienen a grandes rasgos los 200 metros y se permiten productos de tipo biológico que no es lo mismo que los de síntesis química. Estamos hablando de la prohibición de los de síntesis química derivados del petróleo; químicos que son los que tienen de 200 metros en adelante sin banda roja, sin banda amarilla y con banda azul limitado”, detalló. Y precisó que “hoy desde el límite urbano de Rafaela hasta los 200 metros se puede hacer muy poco y ahora desde el metro 50 están habilitados productos biológicos. Acá hay que pensar en un cambio de paradigma y los productores van a tener que empezar a pensar en otro sistema de producción, en otra forma de producir y tal vez con otros rindes. Vamos a necesitar que los productores acompañen una experiencia que es bastante novedosa en nuestra zona”.



SE VOTA LA MODIFICACIÓN

DEL CÓDIGO URBANO

Si bien en la sesión del último jueves formaba parte del Orden del Día y debía votarse, la extensión en el debate de la Ordenanza sobre Fitosanitarios llevó a los concejales a acordar volver a comisión el proyecto y pasarlo para la última sesión ordinaria, que se desarrollará el jueves 9 de diciembre. Parece que el Concejo Municipal decidió alivianar los temas de debate en el período electoral y acelerar temas medulares para las últimas sesiones del 2021. Es por eso, la gran cantidad de reuniones que los ediles vienen sosteniendo con diferentes sectores- Sobre Código Urbano, Germán Bottero explicó cómo se decidió volver a comisión el proyecto: “Tuvimos una sesión muy larga, de más de 5 horas y donde 4 horas se lo llevó fitosanitarios. El Concejo toma Código Urbano, una norma que es la que va a establecer las nuevas construcciones en la ciudad, cuantos metros, cuánto va a ocupar el suelo, hace 4 meses; después de 7 años discutir Colegios de Profesionales, Cámara de la Construcción y Municipio. Hubo acuerdos con un 90, 94% de las cuestiones, pero siempre quedan algunos puntos en los que no hubo capacidad de resolver. Entra al Concejo porque es el ámbito natural donde se va a votar. Hoy no hay acuerdo y es entonces que el Concejo va a tener que terciar”.

“Creo que ajustando dos o tres cositas, tenemos el visto bueno del Ejecutivo de aceptar unas últimas propuestas y vamos a estar votando un Código Urbano que tiene 15 años y que una ciudad dinámica, creciente y con la construcción que tiene Rafaela no puede estar tanto tiempo si ser modificado. Claramente la próxima discusión de Código Urbano luego de resolver la votación del próximo jueves, tiene que ser en 1 o 2 años y no en 15 como sucedió”.



TRIBUTARIA: LA OPOSICIÓN

QUIERE UN AUMENTO MENOR

Otra de las Ordenanzas trascendentales que tratará el Concejo en la última sesión ordinaria, tiene que ver con Tributaria, donde Bottero contó que “no hay dificultades en general con este tema, hay algunas Tasas que el Ejecutivo va a quitar y estamos de acuerdo, como por ejemplo la Tasa Agroalimentaria que favorece a gente que la pasó mal en la pandemia. A grandes rasgos está el acuerdo y por supuesto el debate está en cuanto se aumenta la UCM (Unidad de Cuenta Municipal), que determina la suba de la Tasa General, el Derecho de Registro de Inspección, el Derecho de Cementerio. Lo que es sensible a la gente”. El presidente del Concejo Municipal anticipó que la propuesta del oficialismo para el primer semestres del 2022, es de un 27% dividido en un 15 % para Enero, Febrero y Marzo y un 12% en los otros tres meses hasta llegar a Julio, basando este porcentaje en algunos índices como lo son el costo de vida, el costo del salario del empleado municipal; el gasoil no incidiría ya que estuvo congelado durante los últimos 6 meses.

“La discusión va a terminar siendo política y lo que uno siempre trata de emparentar en esto es que pasa en el bolsillo de un asalariado. ¿Está en ese porcentaje de aumento? ¿Le va a significar mucho o poco? Será una discusión política donde nuestra propuesta seguramente va a ser menor que esa. El lunes saldrá el despacho y en el recinto desde nuestro bloque haremos la moción que consideremos más adecuada”.



PRESUPUESTO 2022

Al ser consultado Bottero, por el inicio del análisis del Presupuesto 2022 ya con los nuevos concejales en sus respectivas bancas, dijo que “en virtud de la intensidad que hemos tenido en estas últimas sesiones, yo he hecho un listado de unos 10, 12 temas que debían tratarse a mi criterio y a criterio del resto de los concejales con la actual composición y vamos a cumplir con todos y con cada uno de ellos. Evidentemente esto nos quitó tiempo para tratar presupuesto y será ya una responsabilidad del nuevo Concejo. Si los tiempos no dan en diciembre, tendremos que ir en Enero como se ha hecho en algún año, con eso no hay problemas”.



CARGOS: POR AHORA

SOLO CONVERSACIONES

“Este tema aún no está acordado con el peronismo. Está pedido, esta dialogado. Nosotros lo único que decimos y sostenemos es que Juntos por el Cambio tiene que conservar la presidencia del Concejo Municipal, porque seguimos siendo la fuerza mayoritaria del Concejo y después habrá que discutir los cargos; creo que con las autoridades está claro el tema; el justicialismo en este esquema conservaría la Vicepresidencia 1° y después tendremos que charlar que sucede con la Secretaría y la Prosecretaría. Eso es lo que está en discusión”, planteó Bottero.