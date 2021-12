Midgets del Litoral: se define el título con la disputa del "Premio Coronación" en Vila

Ya no queda nada. Ni siquiera hay tiempo para las especulaciones, que le darán paso a la realidad esta noche, cuando llegue el momento de la puesta en escena de la competencia más esperada de la temporada 2020/2021.Sí, lo que debió haber sido un campeonato normal, se transformó en un evento diferente como consecuencia de la pandemia, que fue dilatando el avance de un Torneo Oficial "Marcelo 'Colo' Sarponti" - Copa "Forni Sport", que este sábado, al fin, proclamará al campeón de un Midgets del Litoral que sigue gozando de muy buena salud y que promete un desenlace apasionante con la disputa de un "Premio Coronación" que se desarrollará bajo las luces del circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila.En el tradicional escenario, propiedad de la Asociación Midgets del Litoral, 15 de los dieciséis pilotos que accedieron al Play Off luego de la Etapa Regular y uno de los cuatro de último momento, con diferentes posibilidades pero con las ilusiones de quienes se ganaron un lugar en esta instancia, tratarán de quedarse, en el cierre de la jornada, con el premio mayor de la categoría más emblemática que tiene el automovilismo de nuestra región.Es imprescindible recordar que el Reglamento Deportivo expresa en uno de sus párrafos salientes, que el campeón debe ganar al menos una carrera, un requisito que hasta el momento solamente cumplieron cinco de los protagonistas que hoy lucharán por el campeonato.Son ellos, de acuerdo con el ordenamiento de las posiciones, Gonzalo Zbrun (el número 1), Hernán Filippi, Federico Maletto, Néstor Bosio y Cristian Molardo. El sexto piloto que inscribió su nombre como vencedor, en su temporada debut, es Lucas Zbrun, que consiguió en la fecha anterior un lugar en el Play Off, pero que matemáticamente no tiene posibilidades.Gonzalo Zbrun 151 puntos; Eugenio Mautino 145; Hernán Filippi 144; Federico Maletto 126; Matías Franco 122; Javier Penezone 119; Matías Audino 106; Ezequiel García 103; Nicolás Scandalo 98; Adriel Viano 96; Martín Ferrari 95; Jorge Walker 92; Néstor Bosio 89; Marcos García 78; Cristian Molardo 76; Hernán Calvi 74; Emiliano Torassa 70; Leandro Giraudo 67; Lucas Zbrun 55 y Mariano Bacci 45.estos son los horarios de las actividades que se llevarán a cabo hoy:habilitacióndel predio;apertura de inscripciones;cierre de inscripciones y reunión de pilotos;pruebas (no obligatorias);vuelta de presentación yseries, semifinales, prefinales y final.el campeón recibirá la Copa "Forni Sport", un escape (de Maletto & Roggero), la licencia médica y las inscripciones para la temporada 2022 (de la AML); el segundo un volante de competición (de Collino Machines) y el tercero dos envases de combustible Elaion Competición (de Oscar Bruera y Cía. SRL).entre los asistentes al circuito se sorteará un pase libre para todas las carreras que se realizarán el año próximo en Vila y un premio similar entre los que acierten el nombre del mediante la dinámica que se llevará a cabo durante la transmisión en vivo del evento, tanto por vía YouTube como por los canales de una amplia región que emitirán en vivo las alternativas del Premio Coronación.