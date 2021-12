Turismo Pista: última del año en Alta Gracia

La categoría Turismo Pista visita este fin de semana el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, en cumplimiento de la décima y última fecha de su exitosa temporada 2021.La actividad oficial se inició ayer, con la participación de cuatro rafaelinos y un susanense en la Clase 2, con dos tandas de entrenamientos.Así quedaron ordenadas las principales ubicaciones de la divisional intermedia: 1° Santiago Tambucci (Celta), en 1m48s291; 2° Alejo Cravero (VW Up) a 6 milésimas; 3° Franco Melli (Corsa) a 78... 16° Maximiliano Andreis (Corsa) a 971... 23° Ricardo Saracco (VW Up) a 1s329... 30° José Luis Costamagna (VW Up) a 1s652... 32° Cristian Vaira (Ka) a 1s837... 33° Máximo Gauchat (Corsa) a 1s862.hoy se realizarán estas actividades,clasificación;primera serie;segunda serie;tercera serie (todas a 6 vueltas); mañanafinal (14 vueltas ó 30 minutos).