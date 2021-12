Este sábado se juega el Seven de CRAR

Este sábado 4 de diciembre CRAR estará desarrollando el histórico Seven a Side Ciudad de Rafaela. Será su edición XLVI, la cual contará como es costumbre, con equipos de todo el país para vivir una jornada de pura emoción.



El Seven de CRAR es uno de los torneos más tradicionales y federales del interior del país, que se disputa de manera ininterrumpida desde 1976.

Como es costumbre, el espíritu deportivo y las expectativas por llevar adelante un evento de semejante envergadura vuelven a renacer en lo que se espera una jornada a puro deporte y diversión. En esa ocasión la actividad se centrará en una sola jornada de competencia lo cual en horas de la tarde, rondando las 18 hs., se jugarán las finales.

Junto al torneo principal de clubes, y por tercera vez, se desarrollará el Seven de Juveniles para M-15, M-16 y M-17. En simultáneo se disputará una nueva edición del Seven de Hockey Damas. El mismo contará con la presencia de 12 equipos.

El año pasado, la XLV edición especial del Seven de CRAR desarrollada de manera virtual, fue ganada por Atlético del Rosario, mientras que la Copa de Plata fue para Carlos Paz Rugby Club. También hubo un reconocimiento especial, al Fair Play, para Universitario Rugby Club de Salta, último ganador del Seven presencial, en 2019.



En lo que respecta a este sábado, la actividad comenzará a las 10.00 hs. y para las 18 hs. se espera comenzar con los encuentros finales. A las 20 hs. comenzará el Cuarto Tiempo con el show en vivo de la Quinta, luego, desde las 22 hs., iniciará la Fiesta del Seven con DJ Iván García.