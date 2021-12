Goleada de Colón, derrota de Unión

Colón vapuleó ayer a Atlético Tucumán por 3 a 0 en un entretenido partido que jugaron en la ciudad de Santa Fe en el inicio de la vigésimo cuarta fecha de la Liga Profesional y llega entonado el clásico frente a Unión de la última jornada del certamen argentino.

El futbolista Gonzalo Piovi abrió el marcador a los 14 minutos de la primera parte y a los 27 Christian Bernardi marcó la segunda conquista del conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, mientras que a los 31 del complemento Alexis Castro selló la goleada.



CAÍDA DE UNIÓN



Central Córdoba se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Madre de Ciudades". Nahuel Banegas, a los 21 minutos de la primera parte, inauguró el marcador para el conjunto de Sergio Rondina. Ya en el complemento, Leonardo Sequeira, a los 45, le dio cifras definitivas al tanteador.

El local fue superior a un pobre "Tatengue" y venció con total legitimidad.

Al cierre de nuestra edición jugaban Vélez vs Patronato.



SIGUE ESTE SÁBADO



La fecha tendrá continuidad en la jornada de hoy con los siguientes encuentros: 17hs Arsenal vs Boca, 19.15hs Sarmiento vs Talleres, 19.15hs Godoy Cruz vs Platense, 21.30hs Huracán vs Racing, 21.30hs Lanús vs Rosario Central.



LAS PRINCIPALES POSICIONES. River 53, puntos; Talleres 43; Defensa 41; Vélez 39; Colón 39; Estudiantes 38; Boca 37; Lanús 34; Gimnasia 34.