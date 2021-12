Otros 2 casos en Rafaela

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este viernes 2 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (el jueves no se habían reportado contagios), con lo cuál el acumulado es de 14.886 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 17 se encuentran activos, 51 son los vecinos aislados y 14.549 los recuperados. En tanto, por 85ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos en nuestra ciudad, que suma 320 decesos, mientras que el Hospital "Jaime Ferré" continúa sin recibir pacientes Covid-19 positivos.A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 63 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 471.714. Además, no se registraron muertes durante las últimas 24 horas en la "bota", que suma 8.624 víctimas fatales. Rosario registró 23 positivos, Roldán 7, Felicia y Santa Fe 3, Santo Tomé 2 y Esperanza, Nelson, Sunchales y Sastre 1, entre otras localidades. En la provincia hay 541 pacientes activos, 462.549 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 5.790.795 vacunas de las 6.032.860 dosis que recibió Santa Fe.VACUNACIÓNMientras tanto, la Dirección Regional de Salud comunicó ayer que con motivo del feriado del próximo miércoles 8 de diciembre, la vacunación de turnos perdidos y reprogramados contra el Covid-19 se llevará a cabo el jueves 9 en el horario de 07:00 a 18:00 en la carpa ubicada en Bernardo de Irigoyen y Lisandro de la Torre.