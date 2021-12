Se realizó el cierre de la segunda edición de Rafaela Emprende Verde

En el marco del Programa RE Rafaela, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación llevan adelante la iniciativa Rafaela Emprende Verde, con el acompañamiento de INTI Rafaela. Para dar cierre a la edición 2021, se llevó adelante un encuentro en el Campus de UNRaf.

La secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, expresó: "El municipio hace varios años viene trabajando en impulsar distintos emprendimientos verdes a través de este tipo de programas que cuentan con capacitaciones. Todo tiene que ver con generar empleo local y genuino, pero con la premisa fundamental de cuidar nuestro ambiente y de hacer uso consciente de los recursos, además de crear redes entre todas las personas que están interesadas en llevar adelante este tipo de emprendimientos”. “El empleo verde no es una moda. Es algo que vino para quedarse y los consumidores muchas veces elegimos en función de eso. Pero además es solidario, genera redes de trabajo conjunto y articulado, genera intercambio. Desde el municipio venimos trabajando y acompañando estos procesos, y queremos seguir haciéndolo"; sumó.

A su turno, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, dijo: "Desde estos espacios buscamos acompañar, fortalecer y brindar asistencia a aquellas personas que se encuentran emprendiendo dentro de la economía circular. El programa lleva ya dos años y han participado más de 100 emprendedores en las dos ediciones. Hoy estuvimos charlando con las y los emprendedores, escuchando experiencias de otras personas, conociendo desde qué rubro llevan a cabo sus ideas de negocios. Es muy fructífero este intercambio en el cual ellos cuentan sus aciertos y errores, porque compartir también les permite aprender”. “Nos contaron qué cosas les hemos aportado desde el programa y eso nos aporta también a nosotros para saber qué cosas podemos mejorar en las próximas ediciones. Cuando uno le da voz a las y los emprendedores, salen cosas interesantes que nos hacen seguir pensando. Estamos muy satisfechos con esta edición que llegó a su final y que tuvo muy buenos resultados. Ya estamos pensando en la próxima para que más vecinos y vecinas puedan sumarse”.

Finalmente, Lía Muñoz, una de las participantes de esta edición, habló de su emprendimiento Brote. Se trata de un proyecto de elaboración de vegetales mínimamente procesados y productos veganos (@brote.raf). Lía contó: "Inicié este programa con la idea de conocer tips y aprender más porque en algún momento sería emprendedora. Cuando comenzaron las capacitaciones y mi tutora empezó a comunicarse conmigo, logré el impulso que me faltaba para comenzar a poner mi proyecto en práctica y plasmar esas ideas que tenía en mente. Todas las capacitaciones me enseñaron algo, los capacitadores siempre fueron muy claros. Pero además me ayudó el contacto con otras personas con emprendimientos similares, con mi tutora, el acompañarnos en esa búsqueda. Somos emprendedores y nos necesitamos juntos y eso fue lo lindo del encuentro”.



EXITOSA SEGUNDA EDICIÓN

Es el segundo año que se realiza el programa en la ciudad. En esta oportunidad fueron 60 inscriptos y 8 las capacitaciones llevadas adelante entre los meses de septiembre y noviembre. Hubo profesionales de diversas temáticas, un alto porcentaje de participación e interés en cada encuentro y 19 proyectos seguidos por tutores que pudieron materializar lo aprendido durante la formación. Si bien las charlas eran abiertas a todo público, 20 personas cumplieron con la asistencia completa que requería el curso y recibieron sus certificados. El cierre se llevó adelante en la nueva sede de UNRaf, que cuenta con laboratorios vinculados a la economía circular y el cuidado del ambiente.

Durante el evento compartieron su experiencia emprendedora Priscila Zanetti de Artemisa; quien cuenta con un espacio de elaboración de comidas naturistas, vegetarianas y productos naturales de almacén. También Enrique Sosin y Pamela Sorati de Enrique Antiques y Deco; se trata de una familia emprendedora, apasionada por la restauración, las antigüedades y objetos de decoración sustentable.

Luego se realizó un intercambio donde las y los participantes de las capacitaciones, las y los profesores y tutores/as del programa pudieron hacer una evaluación de la experiencia compartida. Finalmente se realizó la entrega de certificados a las y los participantes que cumplieron con la cursada completa del programa.

Estuvieron presentes por INTI Rafaela, Natalia Aníboli por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Mariana Basso; por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, Orlando Thailinger y Diego Salgado; y por la Universidad Nacional de Rafaela, Andrea Minetti. También el equipo de tutores: Franco Paschetta, Jimena Oliva y Joaquin Perrig, docentes que llevaron adelante las capacitaciones y numerosos emprendedores de la edición anterior del programa.