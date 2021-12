El PS analizó el Presupuesto 2022 junto a intendentes y presidentes comunales

Diputadas y diputados provinciales del Partido Socialista se reunieron con intendentes y presidentes comunales pertenecientes a esa fuerza para analizar el proyecto de ley de Presupuesto 2022 y buscar que el tratamiento legislativo garantice “la distribución de obras, programas sociales y apoyos a la producción de manera justa”, como describió Clara García al término del encuentro.“Siempre tenemos en cuenta a nuestras autoridades locales -intendentes y presidentes de comuna-, que son quienes dan la cara ante la gente y han pasado un año muy complejo. No solo por las consecuencias de la pandemia y las dificultades de la producción, sino porque tenemos un gobierno provincial discrecional, injusto e inequitativo, que ha distribuido los fondos del presupuesto con mirada partidaria”, sostuvo la diputada socialista.“No queremos que eso vuelva a pasar; tomamos nota con exactitud de todas las necesidades de los intendentes y presidentes de comuna, quienes responden –se encargó de aclarar-, a santafesinas y santafesinos de todos los partidos políticos. En cada localidad, esas ciudadanas y ciudadanos merecen que el gobierno provincial los trate de la misma manera y no que pregunte por el color político”, cuestionó la legisladora.Junto a García, participaron de la reunión el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías; y los legisladores Joaquín Blanco, Lionella Cattalini, Gisel Mahmud, Rosana Bellatti, Esteban Lenci, María Laura Corgniali, Nicolás Aimar y Lorena Ulieldín. También estuvo el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione.Del lado de las autoridades locales concurrieron los intendentes Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez), Omar Colombo (Recreo), Martín Gherardi (Pueblo Esther), Mario Papaleo (intendente electo de Sauce Viejo); y en representación del intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, estuvieron presentes Federico Crisalle (secretario de Gobierno) y Luciano Mohamed (secretario de Hacienda). También participaron los presidentes comunales Nahuel Cejas (Correa), Jorge Ale (San Antonio de Obligado), y representantes de comunas de distintos departamentos.LO QUE PREOCUPATras el encuentro con los diputados y diputadas provinciales, Ricci destacó la posibilidad de analizar el proyecto de Presupuesto 2022 “para ver claramente a qué programa puede acceder cada localidad o qué convenio mejorar con la provincia”. Al respecto, puso un ejemplo referido a su ciudad, la tercera de la provincia en cuanto a población: “Tenemos un convenio de salud por 24 millones de pesos anuales que se repitió en 2020 y 2021, y sigue siendo el mismo monto para 2022 cuando si se actualizara debería ser tres veces mayor, alrededor de 72 millones. Hoy, la cifra para mantener los 10 centros de salud que están a cargo del municipio supera ampliamente los 100 millones de pesos anuales. Vamos a pedir que se actualice ese fondo para que la gente tenga la salud pública de calidad que necesita”, sostuvo.Colombo, en tanto, planteó otras urgencias que les toca enfrentar a las autoridades locales. “Vimos cómo compensar la baja de algunos beneficios en relación al impuesto sobre Patentes y cómo reemplazar lo que fue el Plan Equipar, que resultó fundamental para el equipamiento de los municipios y comunas, algo que de otra forma no se puede garantizar. También analizamos la falta de entrega de fondos del Plan Incluir que han sido aprobados y la necesidad de contar con recursos del Fondo de Obras Menores para afrontar gastos .corrientes”, detalló.Gherardi, por su parte, valoró “las explicaciones de Saglione sobre cuáles eran las partidas que afectan a los municipios para buscar la manera de que los recursos sean repartidos equitativamente”. En ese sentido, Papaleo confió en “la representación de nuestros legisladores, que van a defender a los municipios y comunas en la Legislatura”.