Emotivo cierre del ciclo lectivo en las escuelas de la ciudad

Los besos y abrazos de despedida entre los alumnos y sus docentes fue el momento más sensible de la jornada, mientras que los chicos del sector primario público cerraron el ciclo lectivo el jueves debido a que este viernes fue del día del empleado público. Los que hayan aprobado más del 70% de los contenidos priorizados ya no cursarán más. Los de trayectoria "intermitente" o de "baja intensidad" deberán continuar hasta el 17 de diciembre y, de ser necesario, hasta el 25 de febrero.

Gran parte de los alumnos rafaelinos, como en el resto de la provincia, finalizaron las clases este viernes, más allá de que el calendario escolar fija el 17 de diciembre como última jornada de este atípico ciclo lectivo 2020-21, que debido a la pandemia, los últimos dos años tuvieron todo tipo de variantes, marcadas especialmente por protocolos, el cursado a distancia y la presencialidad intermitente, entre otros cambios. De hecho, desde el próximo lunes 6 al 17 es el período de trabajo con las trayectorias fragilizadas, es decir apuntalar y trabajar en el acompañamiento como proceso.

Igualmente, ayer dieron por terminado su año escolar los estudiantes que aprobaron el 70% del contenido pedagógico y tuvieron una trayectoria “sostenida” durante la temporada, mientras que los de "aprendizajes pendientes" pasarán a una instancia de refuerzo durante el verano.

A raíz del día del empleado público que se celebró en la jornada de ayer, el jueves, en definitiva, fue el último día de clases para los alumnos de las escuelas primarias del sector público, precisamente, más allá de que ayer los docentes nucleados al gremio de AMSAFE asistieron igualmente a los establecimientos para llevar a cabo una jornada institucional, pero sin la presencia de los chicos ante la ausencia de asistentes escolares nucleados a la agrupación de UPCN, recordando que el nivel secundario público ya terminó el cursado normal de clases.

Mientras que este viernes fue el turno del cierre de clases para los estudiantes de los colegios privados de la ciudad. En este marco, durante el mediodía y la tarde, en el horario de salida de los chicos de las distintas escuelas, fue muy común ver abrazos y besos de despedida entre los alumnos y sus docentes, sobre todo porque se cambian de grado y es posible que el próximo año ya no tengan a la misma "profe" o "seño". También fueron muchos los papás y las mamás que estuvieron presentes, ya que la gran mayoría retrataron o inmortalizaron ese emotivo momento con fotos desde sus celulares. Eso fue una constante, por ejemplo, en el Colegio San José o en la escuela Misericordia, y una postal que se repitió anteayer en las escuelas primarias públicas.



¿Y EL RESTO?

En relación a aquellos alumnos que aún no pudieron alcanzar el 70% de los contenidos, deberán extender el ciclo lectivo, pero bajo dos instancias: La denominada Trayectoria “intermitente”, que reúne a los estudiantes que estuvieron conectados con la escuela pero que no llegaron “apropiarse” de los contenidos dados. Y la Trayectoria “de baja intensidad”, que comprende a aquellos alumnos que no tuvieron continuidad en la participación de las clases y que no tienen los contenidos afianzado. Estos dos grupos seguirán yendo al colegio hasta el 17 de diciembre para asistir a clases de apoyo; una vez cumplido este plazo se evaluará si los contenidos fueron afianzados o no para determinar si el estudiante deberá asistir a las tutorías que se darán entre febrero y marzo.

Por otro lado, la cartera educativa provincial dio por terminadas también las actividades escolares del programa Sábados Activos, cuyos dispositivos funcionaban con el fin de revincular pedagógicamente a aquellos estudiantes que tuvieron sus trayectorias escolares fragilizadas o se vieron interrumpidas producto de la pandemia.

Cabe señalar que en la provincia de Santa Fe, y en casi todo el país, el ciclo lectivo 2022 arrancará el próximo miércoles 2 de marzo, salvo para la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Corrientes, ya que el lunes 28 de febrero y el martes 1º de marzo son feriados de Carnaval, y habrá 190 días de clases, con la posibilidad de que cada jurisdicción defina sumar días y horas para priorizar los aprendizajes afectados por la pandemia de COVID-19 y la recuperación de los tiempos escolares.