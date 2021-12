Macri no puede dejar el país sin permiso

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, le notificó ayer oficialmente a la defensa de Mauricio Macri que el ex presidente tiene prohibida la salida del país, a raíz del procesamiento por el presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan."Me dirijo a Ud. por disposición de Su Señoría a fin de ponerla en conocimiento que el día 1º de diciembre del corriente se dispuso la prohibición de salida del país del imputado Mauricio Macri", expresó la notificación enviada por el secretario del juzgado, Maximiliano Chichizola.La nota, dirigida a Pablo Lanusse y Jimena Pisoni, defensores del ex jefe del Estado, explicó que la vigencia de la medida rige "a partir del reingreso a la República Argentina", lo que ocurrió el pasado 1º de diciembre.Macri fue procesado por violación a la ley de Inteligencia y a los deberes de funcionario público, y sufrió además un embargo de 100 millones de pesos y la prohibición de salida del país. La defensa del ex presidente dispone de plazo legal hasta principios de la semana entrante para apelar la medida, para que sea revisada por la Cámara Federal de Mar del Plata. (NA)