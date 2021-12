Semana sobre la salud

La semana que termina refrescó la agenda de la salud en temas no vinculados con la pandemia de Covid pero sí con fechas importantes que tienen entre otros objetivos generar visibilidad sobre determinadas enfermedades para promover acciones de prevención y reflexión en todo los ámbitos. El martes se conmemoró el Día de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el miércoles fue el Día Mundial de la Lucha contra el Sida mientras que ayer fue el Día Mundial del no Uso de Plaguicidas.En relación a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), hacen referencia a la alteración de comportamientos alimentarios y aquellos vinculados al acto de comer. Los TCA más conocidos son la anorexia y la bulimia nerviosa, pero también existen trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos no especificados, atracones, Pica, trastornos por rumiación, entre otros. Si bien hay varios tipos, todos se originan por una diversidad de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Por ello, en su abordaje es necesaria la participación de distintas disciplinas, aclaró el Ministerio de Salud a la vez que señaló que la ley 26.396 protege el derecho a asistir a un tratamiento integral, inclusive a través de obras sociales.Habitualmente, quienes atraviesan un TCA no suelen reconocerlo, por tanto es clave prestar atención si se observan cambios significativos y no saludables en las prácticas alimentarias de personas cercanas y, si se registran, es fundamental buscar ayuda profesional y dialogar, pero nunca presionar a quien se encuentra en esta situación de salud. En este sentido, indicó que es importante conocer las manifestaciones de estos trastornos, que entre otras son la preocupación extrema por la alimentación; sentimiento de culpa luego de comer; ingerir de manera descontrolada; verse con sobrepeso, aun cuando se tiene un bajo peso; cambios frecuentes de carácter y aislamiento, realizar actividad física de manera excesiva, esconder el cuerpo.Entre los grupos más afectados por esta problemática se encuentran las juventudes y adolescencias, particularmente las mujeres. Lo que genera un estado de mayor vulnerabilidad a exigencias o presiones del entorno. Además consideró que la promoción de ideales de belleza por parte de la sociedad, especialmente desde la publicidad, medios masivos de comunicación y redes sociales, es un factor determinante. En el caso de las mujeres la incidencia es más marcada, ya que el mandato de cuerpo ideal resulta un aspecto constitutivo del modelo femenino promovido por el sistema patriarcal puntualizó.Por otra parte, se estima que unas 129.000 personas, de las cuales el 20% lo desconoce, viven con VIH en Argentina, con una relación de 2,5 varones por cada mujer, y una tasa de mortalidad por Sida sin cambios desde hace más de 15 años a razón de 3,4 por cada 100 mil, según datos de 2016 incluidos en un informe oficial. Autoridades sanitarias destacaron que el primer nivel de atención y la descentralización son claves para pasar del control y la contención a la eliminación del VIH, en un reporte sobre el tema con motivo de conmemorarse el Día Mundial del Sida.El 83,5% de quienes conocen su diagnóstico está en tratamiento y la mayoría se atiende en el sistema público de salud. Pero el 35% de los nuevos diagnósticos se producen tardíamente, señaló el reporte. Otro dato que arroja el Boletín es que el 98% de las personas que se infectan lo hacen al mantener relaciones sexuales sin preservativo.Finalmente, cada 3 de diciembre se celebra el Día Mundial del no Uso de Plaguicidas para recordar a las víctimas de la tragedia de 1984 en Bhopal, India, donde un escape de gas tóxico de una planta de producción de plaguicidas causó más de 25 mil muertes, dejó secuelas permanentes a más de 100 mil y afectó a 500 mil. La jornada supone una llamada de atención sobre las graves consecuencias medioambientales y para la salud por el uso de agroquímicos.