Yacobitti amenaza con romper la UCR

Las pujas dentro del bloque de la UCR siguen en alza, al ritmo de la negativa del grupo de diputados que encabeza Emiliano Yacobitti de aceptar que Mario Negri continúe como jefe de la bancada. En ese marco de tensión, el porteño deslizó que abandonaría el bloque radical, sin considerar la posibilidad de poner en riesgo la construcción de unidad de la fuerza en los últimos años.Mientras los bloques que integran Juntos por el Cambio avanzan en la definición de sus autoridades de cara a la sesión del 7 de diciembre, Yacobitti volvió a referirse a la pelea de su sector con el de Negri por los cargos del radicalismo dentro de la bancada opositora.En una entrevista televisiva, al ser consultado sobre si podría "romperse" el bloque de la UCR, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires respondió que "lo único que no se puede romper acá es Juntos por el Cambio" porque "la gente no lo perdonaría".Sin embargo, el porteño no acepta la decisión de la mayoría del bloque que respalda a Negri para mantenerse como jefe de la bancada. De hecho, el cordobés posee los votos de más de la mitad de los integrantes de la bancada para seguir como presidente.Los cercanos a Martín Lousteau le achacan a Negri que perdió la interna en Córdoba contra Luis Juez. En el bloque radical, en tanto, consideran que "ni Lousteau ni Yacobitti ganaron nada" en las elecciones de este año y tampoco tienen mayoría en la bancada para tomar su control.Este viernes, Yacobitti señaló que dentro del interbloque Juntos por el Cambio "va a haber bloques integrados por radicales" y señaló el caso de los diputados por Chubut y el de Emilio Monzó, quien armará también su propio bloque junto a Margarita Stolbizer.De esta manera, el diputado deslizó que la posibilidad de armar un espacio propio junto a los 15 legisladores que lo apoyan en su reclamo de desplazar a Negri de la conducción del bloque, algo que hasta ahora no consiguió debido a que el cordobés consiguió los avales necesarios para seguir.Negri obtuvo el apoyo de unos 26 diputados entre los 45 que integrarán el bloque a partir del recambio del 10 de diciembre pero ello no desactivó la pelea. Fuentes del bloque de la UCR señalaron a NA que el sector de Yacobitti ya tiene un pie afuera y consideraron que están "buscando excusas para romper el bloque", al tiempo que afirmaron que primero pidieron presidir la bancada radical y que ahora reclaman encabezar el interbloque de Juntos por el Cambio.Aseguran que el porteño antepone intereses personales por sobre el voto de la mayoría del espacio.Más allá de que los diputados de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió ya le pusieron bolilla negra, los propios radicales le indicaron a Yacobitti que, dentro de Juntos por el Cambio, la UCR tiene menos bancas que el PRO, lo que dificulta todavía más que alguien del partido encabece la principal bancada opositora, según supo Noticias Argentinas.Además, Negri y sus pares del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, acordaron que el coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio debe ser un presidente de bloque, como ha sido hasta ahora y rechazaron que el cargo lo ocupe otro diputado, como plantea el radical porteño.Al respecto, plantearon que un presidente de interbloque que no es jefe de bloque no podría, por ejemplo, asistir a una reunión de Labor Parlamentaria donde se definen los temas de cada sesión, debido a que se lo impide el reglamento de la Cámara de Diputados.Esta postura, según indicaron en el interbloque de Juntos por el Cambio, reúne el apoyo de más del 80 de los 116 diputados que integran la principal bancada opositora de la Cámara baja, por lo que dan casi por terminada la discusión con Yacobitti.En este sentido, Negri, Ritondo y López definieron que el próximo martes se presentarán oficialmente los distintos bloques que integraran la bancada de Juntos por el Cambio, antes de la sesión de jura de los nuevos diputados, convocada para el mismo día a las 12:00.El interbloque mantendrá el mismo nombre, pero pasará a estar integrado por más bloques de los que tiene en la actualidad, dada la decisión de Monzó de armar un espacio propio, como también harían los radicales aliados de Yacobitti. (NA)