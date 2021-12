Fernández recibió a los movimientos sociales

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Casa Rosada con representantes de los movimientos sociales, antes del envío al Congreso del "Plan plurianual" y a días de que se cumplan dos años desde que asumió en la gestión. Según pudo constatar NA, los representantes de las organizaciones sociales arribaron a la Casa de Gobierno minutos después de las 17, para participar de un encuentro que se mantuvo en total hermetismo durante por poco más de tres horas.Fuentes cercanas a los participantes del cónclave indicaron a Noticias Argentinas que entre la lista de temas que trataron se encontró el "Plan plurianual", aunque una vez terminada la reunión los dirigentes sociales se retiraron de Balcarce 50 sin realizar declaraciones a los medios acreditados.Además, precisaron que también se analizó la posibilidad realizar un acto el próximo 10 de diciembre por el Día de la Democracia, fecha que coincide con el segundo aniversario de la asunción del jefe de Estado. La reunión contó con la presencia de representantes de Barrios de Pie, El Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otros movimientos sociales con los que el Gobierno nacional tiene buena sintonía.En el marco de la serie de reuniones que viene manteniendo el Gobierno nacional con los principales sectores de la economía antes del envío al Congreso del "Plan plurianual", Fernández se reunió con los dirigentes en búsqueda de apoyo al proyecto.Previo al encuentro con el Presidente, el líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, manifestó su rechazo al pago de la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."La deuda es con el pueblo. No al FMI", publicó Alderete en su cuenta de la red social Twitter, junto a un video en el que hace referencia a cómo se adquirió la deuda durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.Por su parte, Daniel Menéndez consideró que la reestructuración de la deuda que el país tiene con el organismo de crédito internacional debe incluir cuatro años de "erogaciones para el pago de deuda"."El acuerdo con el FMI debe incluir que por lo menos por cuatro años no haya erogaciones para el pago de deuda, porque sino la Argentina no resiste. No hay forma de exigirle a nuestra gente que el crecimiento se evapore en el pago al Fondo", publicó Menéndez en sus redes sociales.CON LOMA NEGRAEl presidente Alberto Fernández participó ayer por la tarde a través de una videoconferencia desde Casa Rosada del acto de inauguración de la segunda línea de producción de la Planta L’Amalí, de la firma Loma Negra, que se encuentra en el municipio bonaerense de Olavarría.“Argentina solo podrá ser un país con más igualdad si el empleo genuino se formaliza, y para eso necesitamos capitales privados que confíen en el país y que inviertan”, afirmó el jefe de Estado sobre la iniciativa que demandó una inversión de aproximadamente 350 millones de dólares, implicará una ampliación del 40 por ciento de la capacidad total de la empresa, y generará 160 nuevos puestos de trabajo.“Tenemos mucha esperanza y mucha expectativa en esta segunda línea de L’Amalí”, añadió el mandatario y afirmó: “La idea de empresarios que generan inversión, empleo y aumentan la producción” fomenta a su vez la distribución de “mayor consumo en la Argentina y de las exportaciones que nos permitirán el ingreso de divisas que tanto necesitamos”.Durante el evento que se realiza en el marco del 95° aniversario de la compañía, el Presidente saludó a todas las personas que se desempeñan en las distintas áreas de Loma Negra, “una empresa y una marca prestigiosa y muy querida en Argentina que sigue apostando al crecimiento y a la producción” nacionales.“Les deseo la mayor prosperidad en este nuevo emprendimiento, y decirles que necesitamos que la producción de cemento siga creciendo porque se viene un tiempo en que la obra pública y la construcción de viviendas serán objetivos centrales del Gobierno”, enfatizó.Participaron del acto en la planta, el CEO de Loma Negra, Sergio Faifman; el presidente, Flavio Aidar; y el presidente de Intercement, Wilson Brumer.Desde su puesta en marcha en 2001, L’Amalí es la planta de cemento más grande a nivel nacional, y con la actual ampliación se transformará en una de las más importantes de América Latina.Para lograr ese objetivo la compañía incorporó 160 trabajadores que se suman a los 320 que ya cumplen tareas en las distintas áreas, e invirtió aproximadamente 350 millones de dólares para expandir la capacidad total de la empresa en alrededor del 40 por ciento.Además, las instalaciones de la empresa cuentan con tecnologías que tienden a la reducción de la huella de carbono a partir de la sustitución de casi el 40 por ciento de los combustibles fósiles con fuentes de energía alternativas derivadas de los residuos, coprocesados en el calcinador, y que se enmarcan en el desarrollo de la economía circular y la diversificación de la matriz energética. (NA)