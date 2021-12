Aumenta el optimismo oficial sobre un acuerdo con el FMI

El Gobierno recibió como una "buena señal" hacia un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la confirmación de que se difundirá un análisis técnico sobre el crédito de USD 44.000 millones otorgado a la administración de Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández analizó ayer esa decisión junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, en un almuerzo en Casa Rosada que incluyó a varios funcionarios del equipo económico.Voceros gubernamentales señalaron que el Presidente recibió con "satisfacción" la decisión del FMI, un día después de haberlo planteado públicamente en su exposición ante empresarios en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).Ante los empresarios, el jefe de Estado había señalado que le pidió al FMI que "antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible, y en financiar salida de capitales".Según voceros del encuentro, la confirmación del análisis cuando está viajando un equipo de trabajo para Washington, "muestra que se está en una negociación dinámica que avanza"."Es un indicio de que las negociaciones se aceleran y que se da un paso más, que era condición necesaria. Es una señal de que ambas partes queremos avanzar", dijeron fuentes oficiales tras la reunión entre Fernández y Guzmán.El FMI señaló que "la Evaluación Ex-Post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después de que se completa un acuerdo de acceso excepcional", al referirse al crédito concedido al anterior gobierno."Para los países donde se contempla un nuevo programa, es deseable completar la Evaluación Ex-Post antes de que el Directorio Ejecutivo lo considere. Como tal, esperamos discuta el informe en la semana del 20 de diciembre", aseguró un portavoz del organismo multilateral.En el almuerzo de trabajo que mantuvo con Guzmán, el Presidente analizó detalles del acuerdo que pretende el Gobierno y que intentará plasmar la misión técnica encabezada por el representante argentino y por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, que parte este sábado a Washington.Guzmán le presentó al Presidente los detalles que los funcionarios realizarán al staff técnico del FMI. Además de Chodos, participarán en las reuniones el viceministro y secretario de Política Económica, Fernando Morra, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y funcionarios del Banco Central.Fernández y Guzmán también analizaron el plan plurianual que el Gobierno presentará para discutirlo en el Congreso.En el almuerzo, además de Guzmán, Fernández sumó al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a la ex vicejefa de Gabinete y actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca.Con Domínguez y Todesca, Fernández avanzó en un Plan 2022-2023 para incentivar al agro, y la producción de maíz, trigo y carne, que se anunciará el 9 de diciembre, que no incluiría aplicar retenciones, según indicaron las fuentes del Gobierno.TODAVÍA "HAYMUCHO POR HACER"La directora del FMI, Kristalina Georgieva, aclaró que "hay mucho por hacer todavía" para alcanzar un acuerdo por la deuda que la Argentina tiene con el organismo, por unos USD 44.000 millones. "Lo que conseguimos hasta el momento con la Argentina es un entendimiento de la importancia de trabajar en un programa que mejore significativamente la macroeconomía argentina y la ponga en una trayectoria de recuperación", dijo Georgieva en una entrevista con la agencia Reuters. Agregó: "Hemos trabajado de manera constructiva pero hay mucho por hacer todavía. Seguimos comprometidos y estamos listos cuando estamos listos".La declaración de Georgieva se produce antes del inicio de las reuniones entre el Fondo y la delegación del Ministerio de Economía y del Banco Central, que comienzan este sábado en Washington.Las declaraciones de la titular del organismo se produjeron luego de que el vocero del Fondo confirmara que difundirán un informe del análisis técnico sobre el crédito que otorgó a la administración de Mauricio Macri.El FMI ya tiene casi listo el reporte sobre las circunstancias y consecuencias del crédito que el directorio del organismo analizará el 20 de diciembre. La evaluación fue redactada por el economista noruego Odd Per Brekk, vicejefe del departamento de Asia y Pacífico del organismo. "La Evaluación Ex-Post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después de que se completa un acuerdo de acceso excepcional", dijo el vocero del FMI. (NA)