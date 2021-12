Un mensaje del Kun Agüero

Hace más de un mes que Sergio Agüero asustó a todos cuando dejó el estadio del Barcelona ante el Alavés, en el Camp Nou. Horas después, le diagnosticaron una arritmia que pone en duda su futuro como jugador profesional. Y ayer les mandó un mensaje a sus seguidores en redes sociales.

"No voy a hablar mucho de mi tema, ya saben que estoy bien. Les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron por las redes sociales y en todos lados. Mucha gente me escribió. Así que decirles gracias. No voy a hablar mucho del tema este. Sólo vengo a disfrutar del partido de hoy, de Krü. Y bueno, nada más que eso. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten", dijo el atacante.

LO SUCEDIDO

Recordó Olé que el pasado 30 de octubre, Agüero sintió una molestia en el pecho, le costó respirar y tuvo que dejar el campo de juego de su equipo. De ahí, fue trasladado directamente a un hospital donde la diagnosticaron una arritmia. De acuerdo a la información oficial, después de tres meses de estudios se tomará una decisión con respecto a su futuro.

CONFIRMACION

Pero hace casi dos semanas, en España surgió el rumor de que no va a poder seguir jugando, algo que Olé ratificó con distintas fuentes. Es más, Samir Nasri, excompañero del Kun, sostuvo que "Kun me acaba de enviar un mensaje, y lamentablemente se confirma que deja el fútbol".