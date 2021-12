A 56 años de un disco de Los Beatles 

La obra puede ser considerada como el punto de quiebre en la labor musical de Los Beatles por varios motivos, fundamentalmente por dos: las letras de las canciones se volvieron más complejas, y comenzaron a experimentar con sonidos más alejados del rock n’ roll tradicional.

Durante tres años Los Beatles se habían alternado entre el estudio de grabación, las giras y atender las demandas de la prensa.

CONOCIERON A BOB DYLAN

En medio de tanto agite, en 1964 conocieron a Bob Dylan, y el músico caló hondo en los de Liverpool, especialmente en John Lennon y George Harrison con quienes forjó una profunda amistad.

Recuerda Aire de Santa Fe que Dylan fue quien les advirtió sobre lo “simple” de las letras de sus canciones en los primeros discos.

Lo cierto es que los Beatles no le prestaban demasiada atención a la composición de las letras y lo que más les interesaba era descubrir acordes nuevos y generar sonidos originales.

A partir de estas palabras de Bob Dylan, las canciones de los Beatles comenzaron a presentar poesías más complejas, a veces pesimistas y comenzaron a alejarse del amor y las chicas para abordar más introspectivos y problemáticos.

UNA PROFUNDA AMISTAD

Dylan y Harrison mantuvieron una profunda amistad, compartieron escenario en varias oportunidades y fueron parte del supergrupo Traveling Wilburys. En tanto, George Harrison había comenzado a contactarse con la cultura oriental y la práctica del sitar, y lo aportó para la canción "Norwegian Wood", compuesta por John Lennon.

Además había descubierto el sonido folk de Los Byrds, y la guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas que hizo presente en su aporte “If I needed someone”.

DOS CANCIONES DE HARRISON

Rubber Soul es el primer disco en contener dos canciones de George Harrison, además de las ya habituales composiciones Lennon/ McCartney, y presenta una canción acreditada a Lennon/McCartney/Starkey: “What Goes On?”.

Algo similar solamente iba a repetirse dos veces en el resto de la obra de Los Beatles: en el álbum Magical Mystery Tour de 1967, la canción instrumental Flying es acreditada a los cuatro beatles, al igual que "Dig it", del álbum Let it Be de 1970. Leer más â–º El largo y sinuoso camino que llevó a la separación de Los Beatles.